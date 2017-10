Torino-Verona/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Torino-Verona, LaPresse

Torino-Verona, diretta dall'arbitro Claudio Gavillucci della sezione di Latina con l'ausilio degli assistenti Posado e Dei Giudici, del quarto uomo Abbattista e del var Di Bello, si giocherà allo Stadio Olimpico di Torino domenica 1 ottobre 2017 alle ore 15.00, l'incontro è valido per la settima giornata del campionato di Serie A 2017-2018. Il Torino vuole rilanciarsi dopo il derby, il Verona va a caccia di punti già pesanti per la salvezza.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA DI SERIE A

Il match Torino-Verona sarà visibile solamente per i clienti di Sky Sport: appuntamento per la diretta tv sul canale 254 della piattaforma satellitare in alta definizione, per la diretta streaming video l'alternativa è collegarsi al sito http://skygo.sky.it oppure scaricare l'app per smartphone e tablet, disponibile gratuitamente.

QUI TORINO: NOTIZIE E FORMAZIONE

I granata di Mihajlovic hanno un urgente bisogno di riscattarsi dopo la pesante sconfitta nel derby della Mole, all'Allianz Stadium la Juventus ha infatti prevalso per 4 a 0 travolgendo i cugini che hanno giocato per gran parte del match in dieci uomini a causa dell'espulsione di Daniele Baselli. Il KO ha ridimensionato decisamente le ambizioni di classifica del Torino che finora non aveva mai perso ed era arrivato a occupare i piani alti della graduatoria, cullando la possibilità di lottare per le posizione che contano per le coppe europee. Pur rimanendo nella parte sinistra della classifica ora Belotti e compagni dovranno cercare di ritrovare l'appuntamento con la vittoria per non perdere ulteriormente contatto dalle prime della classe anche per non incorrere nelle ire del tecnico serbo che ovviamente non avrà digerito la batosta nella stracittadina. Lo squalificato Baselli e l'infortunato Obi saranno gli unici indisponibili nelle fila del Torino che farà affidamento sul fiuto per il gol di Andrea Belotti, protagonista di un avvio di stagione non spumeggiante come quello dello scorso anno anche se non sono mancate le perle balistiche come il gol in rovesciata al sassuolo.

QUI VERONA: NOTIZIE E FORMAZIONE

Per il Verona di Pecchia (mai così in bilico come in questi giorni) il Torino era uno degli avversari peggiori che potesse incontrare in questa fase della stagione dove gli scaligeri hanno un disperato bisogno di punti per risollevare un campionato che si è aperto sotto i peggiori auspici: nessuna vittoria, appena due pareggi e quattro sconfitte più o meno pesanti nelle quali è emersa la palese inferiorità tecnica della neopromossa al cospetto di squadre come Napoli, Fiorentina, Roma e Lazio. In particolare non sarà affatto facile strappare un risultato positivo all'Olimpico di Torino, campo che sicuramente riserverà non poche difficoltà anche alle big della Serie A, senza dimenticare che in trasferta il Verona ha ottenuto solamente un punto nella sfida allo Scida contro il Crotone, avversario diretto per la salvezza che a questo punto è già diventata problematica da raggiungere. Come se non bastasse Pecchia si ritrova con gli uomini contati in difesa viste le assenze di Ferrari e Bianchetti, inoltre sarà disponibile solamente uno dei fratelli Zuculini, Bruno, mentre Franco rimane ancora fermo in infermeria. Un'altra sconfitta comprometterebbe in maniera definitiva la posizione di Pecchia all'interno del club, per precauzione infatti Andrea Mandorlini si sta tenendo libero da impegni in caso di un'eventuale chiamata da parte della dirigenza scaligera.

I PRECEDENTI

L'ultimo precedente in Serie A tra Torino e Verona risale al 31 gennaio 2016 quando le due squadre pareggiarono 0-0 spartendosi la posta in palio, l'ultima vittoria dei granata risale al 7 febbraio 2015 quando espugnarono il Bentegodi con il punteggio di 3 a 1 grazie alle reti di Martinez, Quagliarella ed El Kaddouri, il successo più recente per gli scaligeri è datato 21 settembre 2014 con la vittoria esterna per 1 a 0 firmata da Ionita. Il bilancio degli scontri diretti dal 1998 a oggi è di dieci vittorie per il Torino, quattro successi per il Verona e sei pareggi.

QUOTE E SCOMMESSE

Considerati i valori di forza attuali tra le due compagini, il Torino viene dato nettamente per favorito dalle agenzie di scommesse on-line: l'1 degli uomini di Mihajlovic è quotato ad appena 1,33 su WilliamHill, Unibet propone invece una vincita pari a 5,30 volte la posta in palio per il risultato di parità, Bet365 tenta la fantasia degli scommettitori proponendo una quota di addirittura 10,00 per il sucesso esterno del Verona. Dato l'alto potenziale offensivo dei granata e la difesa a gruviera degli scaligeri PaddyPower propone una quota di 1,52 per l'Over e di 2,45 per l'Under. Il risultato esatto di 3 a 1 in favore del Torino viene dato a 10,00.

