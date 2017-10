Triestina Renate/ Streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Triestina Renate (Foto LaPresse - repertorio)

Triestina Renate, partita che sarà diretta dall’arbitro Matteo Gualtieri della sezione di Asti, si gioca oggi pomeriggio, domenica 1 ottobre alle ore 14.30 per la sesta giornata del campionato di Serie C nel girone B. Classifica alla mano sembra essere un impegno molto duro per i padroni di casa ancora alla ricerca della migliore condizione. Infatti la Triestina occupa il dodicesimo posto della graduatoria con 5 punti raccolti in 4 gare (una vittoria, 2 pareggi ed una sconfitta) per uno score di 8 gol realizzati e 5 incassati. Il Renate invece si trova al secondo posto con 12 punti messi da parte in 5 gare (4 vittorie ed una sconfitta) ottenuti realizzando 8 reti e subendone soltanto una. Lo stato di forma dei padroni di casa non è eccezionale essendo reduci da un solo punto conquistato nelle ultime due uscite stagionali e soprattutto in casa ha pareggiato in entrambi i precedenti. Il Renate invece viene da due vittorie di fila ed in trasferta ha sempre vinto (due vittorie su due) peraltro riuscendo nell’impresa di mantenere inviolata la propria porta.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

Triestina Renate non sarà trasmessa in diretta tv; tuttavia, come per tutte le partite nella stagione di Serie C (anche quelle di Coppa Italia), ci sarà la possibilità di seguire la sfida in diretta streaming video, sottoscrivendo un abbonamento al portale Sportube.tv che ha l’esclusiva per le partite della terza divisione.

PROBABILI FORMAZIONI TRIESTINA RENATE

La Triestina dovrebbe disporsi sul terreno di gioco con un classico 4-4-2 allo scopo di presenziare al meglio tutte le varie zone di campo. In porta ci sarà Perisan con una linea a quattro di difesa che dovrebbe andarsi a comporre con Troiani sulla fascia di destra, nel mezzo Acquaro e El Hasni mentre è ancora ballottaggio per il ruolo di terzino sinistro tra Pizzul e Grillo. A centrocampo il punto fermo sembra essere rappresentato da Porcari al cui fianco dovrebbe esserci uno tra Meduri (in vantaggio) e Acquadro, sulla corsia Bariti per caratteristiche tecniche dovrebbe partire dal primo minuto rispetto a Pozzebon mentre dall’altro lato ancora fiducia nelle qualità atletiche e tecniche di Bracaletti. In avanti non si tocca il duo composto da Arma e Mensah.

Il Renate dovrebbe rispondere con uno schieramento basato sul 4-3-3 con Di Gregorio tra i pali ed una linea difensiva abbastanza consolidata composta da Anghileri nel ruolo di terzino destro, Di Gennaro e Teso a vigilare nel mezzo mentre sulla sinistra Vannucci è ancora in vantaggio rispetto a Mattioli. A centrocampo sarà Pavan ad occuparsi sia della fase di organizzazione del gioco che di protezione con il supporto di Simonetti e di Palma. In avanti il tridente si fonda sul ruolo di principale terminale di Gomez con ai lati Piscopo e probabilmente Lunetta.

PRONOSTICO E QUOTE

Nonostante l’eccezionale stato di forma del Renate e l’ottimo inizio di stagione, per le agenzie di scommesse ed in particolare la Snai, in questo incontro è la Triestina a partire con in favori del pronostico. Nello specifico il successo interno è fissato ad una quota di 2,35 contro il 3,05 per l’eventuale pareggio mentre in caso di vittoria esterna del Renate si avrebbe diritto a 2,85 volte la somma scommessa. Invece l’evento contrassegnato come Under 2,5 ha una quota di 1,65 e l’Over 2,5 vale 2,05.

