Video/ Akragas Siracusa (0-3): highlights e i gol della partita (Serie C 6^giornata)

Video Akragas Siracusa (LaPresse)

E’ un Siracusa sempre più da vertice nel girone C di Serie C, con gli aretusei che approfittano delle difficoltà dell’Akragas, vincendo un match disputato in realtà nello stadio di casa, il De Simone, che sarà la casa provvisoria dell’Akragas al momento impossibilitato a giocare all’Esseneto di Agrigento. La partita si è messa immediatamente in discesa per la squadra di Andrea Sottil, che è passata dopo 3’ grazie a Liotti. L’Akragas di Di Napoli non è venuto meno alle sue consuete doti di generosità in campo, con Parigi uomo più pericoloso sul fronte offensivo.

RIPARTENZA DEL SIRACUSA

Ma il Siracusa ha avuto buon gioco nell’aspettare e ripartire: al 79’, con l’Akragas in dieci uomini per l’espulsione di Danese, il Siracusa ha potuto dilagare andando a segno al 93’ con il combattivo centravanti Pippo Scardina, bravo a sfruttare un assist di Mancino, e poi con lo stesso Mancino al 94’, su invito di Parisi. 0-3 e Siracusa sempre più lanciato alla rincorsa del Monopoli capolista, l’Akragas resta a 7 punti ma più del campo preoccupano i problemi societari e organizzativi.

