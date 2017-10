Video/ Brescia Perugia (2-1): highlights e gol della partita (Serie B 7^ giornata)

Video Brescia Perugia (LaPresse)

Basta mezzora di volo d'Airone a Boscaglia e al Brescia per regolare la capolista Perugia per 2-1 e portare a casa 3 punti pesantissimi: il Brescia vince ed è sempre Caracciolo a griffare i momenti più belli delle Rondinelle! Dopo il 6° gol in campionato dello scatenato nordcoreano Han Kwang-Song, di testa su assist di Pajac, è l'ingresso del veterano, bomber dei lombardi a cambiare la sfida del Rigamonti: primo pallone toccato e gol dell'1-1 per lui, servito da Machin; poi, dopo diversi botta e risposta e l'espulsione del tecnico Boscaglia, assist di Caracciolo per il mancino al volo di Bisoli, che non lascia scampo a Rosati! Vittoria di carattere del Brescia, che sale a quota 9 a metà classifica. Perugia ancora in testa a parimerito ma che frena la sua corsa e aspetta il risultato di Frosinone, nel monday night, per capire quale sarà il distacco dai ciociari dopo questa 7a giornata.

LE DICHIARAZIONI

Al termine della gara e nonostante l'allontanamento dalla panchina da parte dell'arbitro, microfono tutto per il tecnico del Brescia: "Abbiamo condotto bene la gara, meritando la vittoria perchè siamo stati arrembanti e grintosi. Nel primo tempo siamo stati un po' pigri, anche in occasione del loro gol. Nella ripresa, invece, abbiamo reagito alla grande, perchè sapevamo che il risultato era bugiardo. Le voci su un possibile esonero? Io lavoro sul campo: nessuno può coinvolgermi in situazioni diverse. Sono tutte chiacchiere...".

© Riproduzione Riservata.