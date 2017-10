Video/ Carpi Pescara (0-1): highlights e gol della partita (Serie B 7^ giornata)

Video Carpi Pescara - La Presse

Il Pescara porta a casa i tre punti nel match giocato in trasferta sul campo del Carpi e vinta per 0-1, con più concretezza che svolazzi zemaniani nella settima giornata di Serie B. Il primo squillo al quarto d'ora, con Saber che ci prova col destro dai venti metri. Gli abruzzesi rispondono con Del Sole al ventesimo. I ritmi si alzano, ma per la prima vera occasione della gara bisogna aspettare la mezzora, quando il Pescara sfiora il vantaggio sulla giocata di Capone. Proprio Capone, diventa uomo partita al trentasettesimo minuto con un inserimento che sblocca il punteggio. I carpigiani provano a rimettere in equilibrio il tabellino prima con Concas, poi con Jelenic ma Pigliacelli dice no.

IL SECONDO TEMPO

Nella ripresa ci prova subito Saber, al sessantesimo Colombi tiene a galla i suoi parando un tiro di Del Sole. Gli uomini di Zeman premono sull'acceleratore e i biancorossi rischiano ancora. Il Carpi ritrova compattezza ed equilibrio e si gioca il finale del match nella metà campo dei delfini. Tutti in attacco per provare ad agguantare il pari. A sei minuti dalla fine Jelenic sfiora il palo con un destro ad incrociare, prima del triplice fischio ci prova anche Malcore, ma Pigliacelli tiene la porta inviolata.

