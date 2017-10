Video/ Chelsea Manchester City (0-1): highlights e i gol della partita (Premier League 7^ giornata)

Video Chelsea Manchester City (LaPresse)

Anche in trasferta il Manchester City di Guardiola continua a mietere successi: l’ultimo è arrivato ieri nella 7^ giornata di Premier League contro il Chelsea di Conte, campione d’Inghilterra in carica: 1-0 il tabellone finale con il gol di De Bruyne al 67’. Secondo scivolone interno per i Blues in sole sette giornate di campionato, che vede ancora in testa il City con ben 19 punti a bilancio, seguito curiosamente a pari punti dallo United. La sfida è stata senza dubbio una delle più brillanti di questo turno della Premier League con tante occasioni da gol da parte di entrambe le formazioni: a decidere la sfida il gol dell’ex De Bruyne, che da una percussione sulla trequarti, si scambia con Gabriel Jesus e con il sinistro insacca la rete del Chelsea. Tante le emozioni sul finale con Gabriel Jesus, che tenta il raddoppio al 85’ ma la difesa Blues questa volta non si è fatta trovare impreparata. Un vero peccato per la formazione di Conte che all’avvio era stata senza dubbio la più intraprendente con Alvaro Morata, che però becca il legno già al terzo minuto della prima frazione di gioco.

LE STATISTICHE DEL MATCH

Dando un occhio alle statistiche della partita tra Chelsea a Manchester City notiamo subito la prepotenza della formazione di Guardiola, capace di segnare il 62% nel possesso palla oltre che numeri importanti nei tiri: la compagine ospite in questa 7^ giornata ha infatti messo a statistica 17 tiri di cui 6 nello specchio e 5 fermarti dalla difesa avversaria. Nel confronto va detto che la compagine di Conte ha raccolto invece il 38% di possesso palla e appena 4 tiri totali di cui 2 fuori target: oltre a questo segnaliamo appena 13 punizioni contro le 16 del City, capace di firmare anche 8 corner. Ampliando le statistiche va detto che il Chelsea hanno anche segnato 8 fuorigioco e 5 parate oltre a 8 falli (più fallosa la formazione del City che ne ha fatti 13 e guadagnato 2 cartellini gialli. Infine va detto che i padroni di casa hanno messo in campo 395 passaggi totali, contro i 656 del City.

