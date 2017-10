Video/ Cittadella Entella (0-1): highlights e gol della partita (Serie B 7^ giornata)

Video Cittadella Entella (LAPRESSE)

Il risultato finale di Cittadella-Virtus Entella premia la formazione ospite, uscita vittoriosa dal confronto del Tombolato grazie alla rete siglata al 45' minuto di gioco da Troiano su calcio di rigore, che ha in questo modo risolto la partita valida per la settima giornata di Serie B. Il punteggio finale è stato dunque di 1-0: il massimo con il minimo sforzo. Andiamo con ordine con la cronaca dei momenti essenziali del match. Nel primo tempo, al 3', i padroni di casa si rendono pericolosi dagli sviluppi di un calcio di punizione: Adorni spara alto. Al 5' ci prova anche Settembrini, ma il tentativo del centrocampista viene neutralizzato da Iacobucci. La risposta dell'Entella arriva al 9', quando Luppi scalda i guantoni di Alfonso con un destro velenoso.

GOL DI TROIANO SU CALCIO DI RIGORE

Al 19' altra chance per gli ospiti, questa volta da corner, con un colpo di testa di Pellizzer terminato di pochissimo a lato. Nel finale di tempo assistiamo a un'occasione per parte con Diallow e Schenetti protagonisti. Al 45' ecco l'episodio chiave dell'incontro: il signor Martinelli di Roma concede il calcio di rigore all'Entella per fallo di Pezzi su Luppi. Dagli undici metri va Troiano che sblocca il match con un sontuoso cucchiaio. Nella ripresa i ritmi calano vistosamente e segnaliamo due palle gol capitate al Cittadella prima con Schenetti poi con Settembrini.

