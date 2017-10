Video/ Cosenza Catania (0-1): highlights e gol della partita (Serie C girone C 6^ giornata)

Video Cosenza Catania (LaPresse)

Il Catania inguaia ulteriormente il Cosenza: al San Vito-Marulla finisce 1 a 0 per la formazione di Cristiano Lucarelli che sale al secondo posto in classifica a quota 13 punti mentre la squadra di Piero Braglia rimane in penultima posizione con appena 2 punti raccolti nelle prime 6 giornate del campionato di Serie C girone C. A decidere la contesa ci pensa Mazzarani con il gol realizzato al decimo minuto della prima frazione di gioco, il numero 32 ospite sfiora anche la doppietta ma Perina con un gran intervento tra i pali gliela nega.

LA RIPRESA

I padroni di casa potrebbero pareggiare i conti con Caccavallo che non riesce però a inquadrare la porta, nella ripresa gli etnei pensano solamente a difendere il vantaggio, gli etnei non lasciano nulla al caso sfiorando il pari con Mungo (decisivo Pisseri che esce con i tempi giusti anticipando il numero 7 locale) e con D'Orazio che a pochi minuti dal novantesimo fa la barba al palo. Al triplice fischio dell'arbitro Dionisi esultano i giocatori del Catania per i tre punti appena conquistati, altra pesante battuta d'arresto per il Cosenza, per adesso il cambio di allenatore non sembra aver dato frutti.

