Video/ Francavilla Reggina (1-1): highlights e i gol della partita (Serie C 6^ giornata)

Video Francavilla Reggina (LaPresse)

Partita a due facce tra Virtus Francavilla e Reggina. Nella prima frazione di gioco i pugliesi allenati da Gaetano D’Agostino hanno gestito con autorità la partita, portandosi in vantaggio al 34’ grazie ad una rete dell’ex Vibonese Saraniti, che già prima aveva graziato il portiere amaranto Cucchietti mancando una facile occasione da gol. Pregevole la rete da oltre venti metri di Saraniti, ma ad inizio ripresa, al 48’, la Reggina ha saputo rispondere con un altro capolavoro, una parabola perfettamente pennellata da De Francesco che ha lasciato di stucco il portiere di casa Albertazzi.

IL SECONDO TEMPO DEL MATCH

E’ stata un’altra Reggina nel secondo tempo, più intensa e concentrata e soprattutto capace di chiudere tutti gli sbocchi offensivi al Francavilla, e anzi nel finale è stato ancora De Francesco a cercare il colpaccio dalla distanza. Un punto per uno tra due squadre che restano a metà classifica nel girone C di Serie C, con la Reggina a quota 8 punti e la Virtus Francabilla a 7.

© Riproduzione Riservata.