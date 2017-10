Video/ Genoa Bologna (0-1): highlights e gol della partita (Serie A 7^ giornata)

Video Genoa Bologna (LaPresse)

Andiamo ad analizzare i dati statistici della partita di Serie A giocata al Ferraris tra Genoa e Bologna. La gara si è conclusa sul punteggio di 1-0 in favore della formazione felsinea. La formazione di Donadoni ha capitalizzato al meglio un bel contropiede con l'ex Rodrigo Palacio. Il Genoa ha creato molto, ma non ha concluso. Passiamo ai dati della gara, con un possesso palla che premia il Genoa di Juric al 51%. Ammontano a 7 le conclusioni nello specchio da parte dei padroni di casa, mentre sono 4 i tentativi del Bologna. Per il grifone, il più intraprendente è stato sicuramente Miguel Veloso che ha cercato il tiro in 5 occasioni. Per gli avversari, invece, è il centravanti Destro a cercare maggiormente la porta. Per quanto riguarda i tackle vincenti, le statistiche suggeriscono il nome di Zukanovic per il Genoa e di Donsah per la squadra di Donadoni. Infine, uno sguardo agli spettatori presenti allo stadio: circa 18.000 il dato relativo all'afflusso.

GENOA BOLOGNA: LE DICHIARAZIONI

Spazio alle parole rilasciate in sala stampa dal mister del Bologna, Roberto Donadoni, al termine della vittoria sul campo del Genoa: "La squadra ha giocato bene. La pecca é stata di non concretizzare nel primo tempo. Sono particolarmente felice ma non dobbiamo mai mollare la concentrazione. La partita è stata interpretata meglio rispetto a quella col Sassuolo. Questo ci deve far riflettere sulle nostre prestazioni che sono più continue rispetto al passato". Ecco invece i concetti espressi dal tecnico di casa Ivan Juric: "Sono strasoddisfatto, contento e orgoglioso. Nel secondo tempo abbiamo alzato il livello, avuto occasioni e concesso poco. Il gol è stato un po' fortuito ma la prestazione è di altissimo livello. Se il presidente decidesse di esonerarmi mi spiacerebbe però quello che vedo sul campo è tutt'altra roba con la squadra che merita di più. Mi spiace per i ragazzi. Non ho paura di questa cosa, se succede succede ma sono concentrato ad andare avanti".

