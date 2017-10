Video / Juve Stabia Fondi (2-0): highlights e gol della partita (Serie C girone C, 6^ giornata)

Video Juve Stabia Fondi (LaPresse)

Juve Stabia-Fondi è terminata con il risultato finale di 2-0 in favore dei padroni di casa. Le Vespe hanno ottenuto tre punti in modo meritato, non senza correre qualche rischio. Anche perché in avvio il Fondi avrebbe la grande chance di sbloccare il match direttamente su calcio di rigore, ma De Sousa non è stato freddo nel battere Branduani.

IL VANTAGGIO DELLE VESPE

Scampato il pericoloso, la Juve Stabia passa in vantaggio con Allievi: perentorio il suo colpo di testa dagli sviluppi di un calcio d'angolo al 16'. Prima dell'intervallo Paponi si mangia il raddoppio, così come a inizio ripresa. Tra i migliori in campo troviamo Mastalli, che trova la via del raddoppio al 70': traversone dalla destra di Strefezza e incornata vincente del centrocampista scuola Milan che chiude definitivamente i conti. Nel finale Simeri accarezza il tris ma per il Fondi sarebbe stata una punizione eccessiva.

