Video/ Lecce Bisceglie (3-1): highlights e i gol della partita (Serie C girone C 6^giornata)

Video Lecce Bisceglie (LaPresse)

Terza vittoria consecutiva per il Lecce che da quando ha dato il benservito a Roberto Rizzo è tornato a macinare punti, l'arrivo di Fabio Liverani ha dato nuova linfa vitale ai lupi salentini che tra le mura amiche dello stadio "Via del Mare" regolano il Bisceglie per e a 1. Grazie a questa vittoria il Lecce sale al secondo posto in classifica con 13 punti mentre la squadra di Zavettieri rimane a centro gruppo. Sin dalla prima frazione di gioco i padroni di casa dimostrano di saper giocare decisamente meglio rispetto agli avversari sfiorando il gol con Costa Ferreira, poco dopo la mezz'ora Caturano porta in vantaggio i salentini.

IL SECONDO TEMPO DEL MATCH

A inizio ripresa l'undici di Liverani raddoppia con Costa Ferreira e sembra già archiviare la pratica con abbondante anticipo, gli ospiti invece non si danno per vinti e accorciano le distanze con Risolo, il Bisceglie arriva anche a pareggiare i conti con Gabrielloni anche se il gol del 2-2 non viene convalidato per una posizione di offside. Dunque ci pensa il rientrante Di Piazza (in prestito dal Foggia) a realizzare il gol della tranquillità che mette a posto le cose, anche se nel recupero la compagine di Zavettieri potrebbe segnare il 2-3 con Markic che di testa su calcio d'angolo manca la porta per questione di centimetri.

