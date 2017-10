Video/ Pro Vercelli Cesena (5-2): highlights e gol della partita (Serie B 7^ giornata)

Video Pro Vercelli Cesena (LAPRESSE)

Gol, emozioni e remuntada. Al Silvio Piola va in scena una partita incredibile tra Pro Vercellli e Cesena, con i romagnoli che hanno chiuso la prima frazione in vantaggio, prima di subire una goleada che li inchioda all'ultimo posto in classifica: un 5-2 quasi incredibile per la Pro Vercelli, che fino a stamattina occupava proprio l'ultima posizione. Gli ospiti passano con Dalmonte in contropiede e rispondono al momentaneo pareggio di Bergamelli con una giocata Jallow, ancora con una ripartenza micidiale. Nella ripresa la Pro Vercelli torna sul rettangolo verde con tutt'altra determinazione e comincia a manovrare con grande convinzione. Al sessantesimo, Rovini sfodera un mancino che vale il due pari.

IL RIBALTONE DELLA PRO VERCELLI

Il Cesena piomba nell'incubo e sparisce dal campo. Un invito a nozze per la Pro Vercelli che ne approfitta con Raicevic pochi minuti dopo per il tre a due. Non è finita qui, perchè dopo il tiro al volo di Raicevic, arriva anche la quarta marcatura con Firenze, che segna in pallonetto. Match chiuso ad un quarto d'ora dal triplice fischio con Vives, bravo ad insaccare un penalty che è costato il cartellino rosso a Scognamiglio.

© Riproduzione Riservata.