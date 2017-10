Video/ Reggiana Sambenedettese (0-2): highlights e i gol della partita (Serie C 6^ giornata)

Video Reggiana Sambenedettese (LaPresse)

Gran colpo della Sambenedettese che con un micidiale uno-due nel primo tempo espugna il Mapei Stadium e inguaia la Reggiana, fischiata durante e alla fine della partita dai propri tifosi. Partita vivace nella prima metà del primo tempo, ma la Samb nelle ripartenze si è dimostrata immediatamente micidiale e al 28’ ha trovato il gol con Gelonese, che ha tramutata nel vantaggio una corta respinta del portiere di casa Facchin su Troianiello. Il raddoppio è arrivato appena prima dell’intervallo, ancora in contropiede, ancora su una respinta di Facchin, stavolta su Rapisarda: ci ha pensato Miracoli a siglare il raddoppio.

IL SECONDO TEMPO

Nella ripresa è sostanzialmente mancata la reazione della Reggiana, anche se il portiere della Samb Aridità ha fatto buona guardia su due insidiosi tentativi di Carlini e Riverola. Ma la Sambenedettese ha meritato il vantaggio e ora vola in classifica, mentre la Reggiana con quattro punti e tre sconfitte in cinque partite nel girone B di Serie C inizia a vivere forti preoccupazioni.

