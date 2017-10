Video/ Spezia Bari (1-0): highlights e gol della partita (Serie B 7^ giornata)

Video Spezia Bari (LAPRESSE)

Terza vittoria in campionato per lo Spezia che tra le mura amiche del Picco batte di misura il Bari per 1 a 0. Sconfitta numero quattro per la formazione di Fabio Grosso che nel finale non è nemmeno riuscita ad approfittare della superiorità numerica in seguito all'espulsione di Capelli che, già ammonito, rimedia il secondo giallo per l'entrataccia su Cisse. Tuttavia a decidere la contesa è il gol realizzato da Walter Lopez (ex-Benevento) a sei minuti dal novantesimo, inutili gli sforzi degli ospiti nel tentativo di evitare il KO, all'inizio del recupero Galano si ritrova il pallone tra i piedi all'interno dell'area di rigore avversaria ma ci litiga e dunque nulla di fatto. Partita che non ha riservato parecchie emozioni, soprattutto nella prima frazione di gioco quando i galletti ci hanno provato con Fiamozzi capace solamente di scuotere l'esterno della rete mentre Tello, servito impeccabilmente da Floro Flores, si è fatto anticipare da Pessina proprio un attimo prima di andare al tiro.

LE STATISTICHE

Dando uno sguardo alle statistiche, ecco che lo Spezia ha trovato i tre punti grazie all'unico tiro in porta nell'arco dei novanta minuti, mentre il Bari non ha mai inquadrato lo specchio della porta difesa da Bassi che oggi praticamente non è mai intervenuto. I padroni di casa sono rimasti più spesso in zona d'attacco con 8 calci d'angolo mentre gli ospiti si sono procurati 4 tiri dalla bandierina. In classifica la squadra allenata da Fabio Gallo sale a quota 10 punti agganciando il treno per i play-off, perde terreno il Bari che ora si trova a metà classifica, a +3 dai play-out.

