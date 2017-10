Video/ Trapani Casertana (2-1): highlights e gol della partita (Serie C girone C, 6^giornata)

Video Trapani Casertana (LaPresse)

Il Trapani supera la Casertana per 2-1 ottenendo la vittoria soltanto in extremis, grazie al gol realizzato al 93' in pieno recupero da Reginaldo. A sbloccare il match erano stati gli ospiti, che dopo appena 3' avevano bucato la difesa avversaria con Alfageme. I siciliani sono stati bravi a riorganizzarsi e a ribalatare il parziale nella ripresa, prima con il neo entrato Minelli quindi con il già citato Reginaldo. Pronti, via. Questi i due schieramenti iniziali: il Trapani si affida al tridente offensivo composto da Evacuo, supportato da Murano e Marras, mentre nella Casertana De Marco non parte titolare. Davanti spazio ad Alfageme, Marotta e Turchetta. I ritmi sono subito altissimi, e i padroni di casa sfiorano il gol al 2' con Marras.

GOL DI ALFAGEME

Un minuto più tardi arriva la rete della Casertana: Alfageme anticipa tutti e di testa fredda Furlan. A questo punto i locali alzano il proprio baricentro e collezionano diverse chance, nell'ordine con Marras due volte e Maracchi. Nel finale Cardelli salva su Taugourdeau, mentre Evacuo si fa parare un calcio di rigore da Cardelli. Nella ripresa il Trapani pareggia meritatamente con Minelli, entrato in campo da appena 5': il ragazzo classe '97 rimette tutto in equilibrio con un perfetto stacco aereo. Nel finale la Casertana resta in dieci per l'espulsione di Galli, quindi al 93' Reginaldo fa esplodere di gioia i tifosi del Trapani trovando il decisivo 2-1

