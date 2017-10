Video/ Udinese Sampdoria (4-0): highlights e gol della partita (Serie A 7^ giornata)

Video Udinese Sampdoria (LaPresse)

L'Udinese salva il suo allenatore con un travolgente quattro a zero e ridimensiona le ambizioni della Sampdoria: questo il nettissimo e indiscutibile esito del primo anticipo della settima giornata di Serie A, vinto dai padroni di casa alla Dacia Arena. I friulani arrivano al match con la giusta concentrazione, dopo un'intensa settimana di ritiro. I liguri cercano conferme dopo un ottimo inizio di stagione. Pronti, via e la Sampdoria prova subito a fare la partita. I blucerchiati gestiscono il possesso, ma non pungono. E al ventisettesimo l'Udinese passa in vantaggio grazie ad un calcio di rigore messo a segno da De Paul. Il giocatore dei bianconeri si presenta dagli undici metri e spiazza Puggioni, colpevole di aver atterrato ingenuamente Maxi Lopez. La Sampdoria perde i pezzi dopo il rosso a Barreto e la squadra non riesce a scuotersi, esponendosi a un secondo tempo che renderà pesantissimo il punteggio per gli uomini di Marco Giampaolo.

IL SECONDO TEMPO

Nella ripresa ci pensa Maxi Lopez a trovare il raddoppio, ancora con un rigore: Puggioni si lancia in tuffo ma non arriva sul pallone. Due a zero Udinese, la gara sembra chiusa e in effetti lo è. Di reti, però, ce ne sono ancora due. Una a cinque minuti dal termine, con Lopez che supera Puggioni in uscita. L'altro al novantaquattresimo con Fofana, che trasforma il terzo rigore della gara. Luigi Delneri e tutta la Dacia Arena (o ancora stadio Friuli, se preferite) possono festeggiare la netta vittoria, per la Sampdoria la sosta sarà di riflessione.

© Riproduzione Riservata.