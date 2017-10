Argentina si qualifica se…/ Mondiali 2018, combinazioni utili e classifica

Argentina si qualifica se... (LaPresse)

L’Argentina si qualificherà per i Mondiali di Russia 2018? Questa è la domanda che si fanno tutti gli appassionati di calcio in giro per il mondo, perché si fa molta fatica ad immaginare un Mondiale di calcio senza l’Argentina, per storia, blasone, tradizione, ma anche per il valore attuale della squadra. L’elenco dei grandi campioni a disposizione dell’Albiceleste è incredibile, da Leo Messi in giù, tuttavia clamorosamente potrebbe non bastare per vedere l’Argentina in Russia nella prossima estate, o almeno potrebbe non bastare a garantire la qualificazione fin da subito, senza dover aspettare i playoff intercontinentali di novembre, quando la quinta in classifica del girone unico del Sudamerica affronterà la vincente della zona Oceania - che sappiamo già essere la Nuova Zelanda. Cominciamo dunque dalle certezze: per il Sudamerica ci sono a disposizione quattro posti diretti più lo spareggio intercontinentale per la quinta, il Brasile è l’unica squadra già qualificata mentre Ecuador, Bolivia e Venezuela sono matematicamente eliminate.

LA SITUAZIONE IN CLASSIFICA

Le altre sei Nazionali sono ancora in corsa, un’ammucchiata pazzesca quando manca una sola partita e ne sono già state disputate 17 di questo lunghissimo girone unico sudamericano: tre di queste festeggeranno già domani sera (nella notte italiana fra martedì e mercoledì), una finirà ai playoff e due saranno eliminate. Ricordiamo dunque la situazione in classifica di queste sei squadre: Uruguay 28; Cile e Colombia 26; Perù e Argentina 25; Paraguay 24. L’Uruguay è già certo almeno dei playoff, ma giocando in casa contro la Bolivia già eliminata possiamo dare per certo che la Celeste otterrà almeno il punticino che la porterà ai Mondiali. Per il resto tutto è possibile: le partite da tenere d’occhio sono Brasile-Cile, Ecuador-Argentina, Paraguay-Venezuela e lo scontro diretto Perù-Colombia. Si può innanzitutto notare che Cile e Colombia sono quelle messe meglio in classifica, ma hanno pure da affrontare trasferte difficili; il Paraguay invece gioca in casa contro l’ultima, ma è la squadra messa peggio e anche una vittoria potrebbe non bastare.

LE COMBINAZIONI PER L’ARGENTINA

Concentrando la nostra attenzione sull’Argentina, analizziamo la situazione di Messi e compagni caso per caso. Se vince, è certa almeno del quinto posto e quindi dei playoff, tuttavia per salire fra le prime quattro e qualificarsi direttamente avrà anche bisogno che Perù e Colombia pareggino lo scontro diretto e anche il Cile non vinca in Brasile. In caso di pareggio, deve sperare per prima cosa che il Cile perda contro il Brasile con più di due gol di scarto (la differenza reti così per il Cile sarebbe 0, mentre per l’Argentina 1). A quel punto, saranno decisive Perù-Colombia e Paraguay-Venezuela. Se Perù-Colombia finisce in parità e il Paraguay vince, Cile, Perù e Argentina sarebbero tutte e tre quinte a 26 punti e l’Argentina verrebbe eliminata per i minori gol fatti rispetto al Perù. Se il Perù perde contro la Colombia e il Paraguay non vince con il Venezuela, l’Argentina va agli spareggi come quinta classificata, come quarta accede direttamente alla fase finale del Mondiale se il Cile perde con il Brasile con più di due gol di scarto. Infine una sconfitta dell’Argentina vorrebbe dire eliminazione immediata tranne che in una combinazione: se il Perù perde contro la Colombia, ma con più gol di scarto rispetto a quelli dell’Argentina e contemporaneamente il Paraguay non vince, l’Albiceleste arriva quinta e salva almeno i playoff.

