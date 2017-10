Atp Shanghai 2017/ Diretta Fognini Pouille, Lorenzi Bedene streaming video e diretta tv, orario delle partite

Diretta Atp Shanghai 2017: Fognini sfida Pouille (Foto LaPresse)

Fognini Pouille e Lorenzi Bedene sono i match che al torneo Atp Shanghai 2017 - si inizia alle ore 6 italiane - coinvolgono i nostri giocatori. Il torneo Master 1000 è ancora al primo turno, ma già martedì 10 ottobre si giocano alcune partite del secondo turno: quella appunto di Fabio Fognini, che sarà in campo sull’Union Pay 3 non prima delle 9:30 della mattina, dopo aver battuto in rimonta Fernando Verdasco. Il suo avversario sarà Lucas Pouille, testa di serie numero 15 che al primo turno si è liberato piuttosto agevolmente di Daniil Medvedev; per quanto riguarda Paolo Lorenzi, per il romano si tratta dell’esordio allo Shanghai Master: l’avversario è Aljaz Bedene e il match si giocherà sul campo numero 4 alle ore 6 di casa nostra.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE IL TORNEO

Il torneo Atp Shanghai 2017 sarà trasmesso in diretta tv sulla televisione satellitare: appuntamento su Sky Sport 2 con la possibilità di seguire i match anche in diretta streaming video, attivando senza costi aggiuntivi l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

DIRETTA FOGNINI POUILLE

Due italiani dunque nel tabellone dello Shanghai Master: chiaramente le maggiori speranze riguardano Fognini, che arriva dalla sconfitta subita da Zverev a Pechino ma due settimane fa è riuscito a raggiungere la dodicesima finale della carriera - seconda quest’anno - perdendo però contro Damir Dzumhur (a San Pietroburgo) dopo aver centrato il primo set. Un Fognini che come al solito va preso per quello che è: un giocatore di grande talento che, almeno sulla carta, potrebbe arrivare in fondo ad ogni torneo che gioca, ma che spesso e volentieri non riesce a confermare le sue possibilità traducendole in vittorie. Il suo 2017 rimane comunque positivo: a fine luglio ha vinto il titolo a Gstaad (quinto in carriera) e a Wimbledon ha raggiunto il terzo turno come non gli accadeva da tre anni.

DIRETTA LORENZI BEDENE

L’altro azzurro ha meno possibilità di fare strada in questo Master 1000; non tanto per il valore personale o per la condizione, quanto perchè se dovesse battere Bedene incrocerebbe subito la racchetta con Alexander Zverev, attuale numero 4 del ranking Atp e vincitore di due Master 1000 in questa stagione. A Pechino il tedesco si è fermato in semifinale, perdendo ancora una volta dalla sua nemesi Nick Kyrgios; per Lorenzi un compito ostico, ma quest’anno il romano ha fatto bene negli Slam raggiungendo il secondo turno in ognuno di essi (non gli era mai capitato se non a Melbourne) e agli Us Open si è spinto addirittura agli ottavi, battendo Joao Sousa e Gilles Muller prima del derby contro Thomas Fabbiano (è stato eliminato da Kevin Anderson, cui ha strappato un set).

