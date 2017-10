Avversario italia/ Playoff Mondiali 2018, ecco le possibili sfidanti degli Azzurri

Avversario Italia, ecco chi potrebbe essere (LaPresse)

Dopo la vittoria sofferta contro l'Albania (1-0 di Candreva), l'Italia di Giampiero Ventura ha tirato un bel sospiro di sollievo. Grazie al gol dell'esterno dell'Inter, l'Italia si è guadagnata un posto da testa di serie e, dunque, anche un confronto più morbido nei playoff per Russia 2018. Questo dato è importantissimo: visto il momento di forma non proprio eccezionale dei nostri, è meglio non rischiare e stare sul sicuro con squadre che, almeno sulla carta, non sono al nostro livello. Attenzione, però: abbiamo già visto di cosa è capace la nostra Nazionale quando non è in giornata di grazia: il recente pareggio contro la Macedonia (una squadra meno che modesta, fatta eccezione forse per Goran Pandev) ha messo in evidenza tutti i limiti di gioco dei nostri. Limiti che sembrano essere acuiti da quel Giampiero Ventura e dai suoi moduli non ancora assimilati del tutto dai giocatori: quel 4-2-4 così lontano dalla nostra mentalità che sembra non fare proprio al caso nostro. La vittoria contro l'Albania ci ha dato una leggera scossa: ma basterà per riuscire a vincere le partite valide per i playoff? Staremo a vedere.

I POSSIBILI SCENARI

Come dicevamo in apertura, la Nazionale di Calcio Italiana è stata nominata testa di serie. Per questo motivo la possibile avversaria dei nostri potrebbe essere una di queste quattro squadre ampiamente abbordabili: Svezia, Irlanda del Nord, Grecia e Irlanda. Sulla carta gli Azzurri di Ventura sono naturalmente più forti, ma bisognerà vedere all'atto pratico se saremo in grado di staccare il biglietto per Russia 2018. L'unico team incerto pare essere la Svezia, anche se sembra assai improbabile: gli scandinavi, infatti, dovrebbero perdere 7-0 contro l'Olanda, il che sembra al di fuori di ogni regola logica. Non solo, anche la Francia dovrebbe sfiorare l'imponderabile. I Blues dovrebbero certamente vincere contro la Bielorussia ma se dovessero pareggiare o perdere dovrebbero sperare che la Svezia crolli contro gli Olandesi. Nella malaugurata ipotesi che la Francia vada ai playoff, farebbe scivolare la Svezia e come possibile avversario dell'Italia ci sarebbe la temibile Danimarca, una squadra da prendere seriamente con le molle. Bisognerà fare attenzione, quindi, e sperare in uno scontro morbido: non andare al Mondiale significherebbe andare incontro a una catastrofe. Giampiero Ventura, come si legge dalla Gazzetta dello sport, predica calma: 'I playoff erano un nostro obiettivo. Abbiamo fatto un piccolo passo avanti.'

LA GRECIA

La squadra ellenica è una buona squadra, guidata da un tecnico concreto e d'esperienza come Michael Skibbe. Il commissario tecnico aveva già allenato il Borussia Dortmund negli anni novanta, salvo poi girare parecchie squadre fra cui Bayer Leverkusen, Galatasaray, Herta Berlino e Grasshoppers. Dal 2015 è l'allenatore della Nazionale di calcio greca. La rosa dei biancoblù è molto giovane: la media, infatti, non supera i 24 anni e non sono presenti senatori di età avanzata. Il più anziano dell'intero team è Alexandros Tziolis, centrocampista di sostanza oggi in forza alla squadra araba dell'Al-Fayha. Pochi i nomi conosciuti al grande pubblico italiano. Su tutti c'è senza ombra di dubbio il romanista Kostas Manolas, roccioso difensore con un buon passo. Poi abbiamo Panagiotis Tachsidis, anch'egli in passato in forza alla Roma e adesso calciatore dell'Olimpiakos (il ragazzo ha militato anche nel Genoa, Verona, Torino e Cagliari). Vecchia conoscenza del calcio italiano è anche Sokratis Papastathopoulos che ha militato nel Milan nel 2010-2011 e che oggi milita tra le fila del Borussia Dortmund.

