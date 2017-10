Belgio Cipro/ Streaming video e diretta tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live

Diretta Belgio Cipro (LaPresse)

Belgio-Cipro, diretta dall’arbitro Luca Banti, è la partita in programma oggi martedi 10 ottobre alle ore 20.45 presso il King Baudoin Stadium di Bruxelles, valida nel decimo turno del girone H del torneo europeo per le qualificazioni ai Mondiali 2018 di Russia. La formazione allenata da Roberto Martinez, subentrato a Wilmots alla fine degli Europei di Francia, è stata protagonista di un percorso brillante di qualificazione, che ha confermato quanto si diceva di buono su questa squadra ormai da mesi e migliorato la posizione nel ranking FIFA dei Diavoli Rossi. Per la prima volta nella sua storia, la Nazionale di calcio del Belgio è formata da campioni in tutti i reparti, che vestono tutti le maglie di club prestigiosi in Europa; ma non solo, la scelta in alcuni settori è divenuta così ampia da potersi permettere di lasciare a casa ad ogni turno delle Nazionali giocatori di primissima fascia. Grazie a ciò, e ad una guida tecnica che sembra aver ulteriormente perfezionato le qualità e ridotto i difetti, il Belgio sarà a tutti gli effetti una delle favorite.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Belgio-Cipro non è una delle partite trasmesse in diretta tv dalla televisione satellitare; ci sarà comunque la possibilità di assistere a Diretta Gol che, su Sky Sport 1 e Sky Super Calcio, programma che trasmette reti e azioni salienti da tutti i campi in tempo reale, e che potrà essere seguito anche in diretta streaming video - senza costi aggiuntivi - attivando l'applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

IL CONTESTO

I numeri segnati finora dai diavoli rossi parlano da soli: in 9 gare di qualificazione nel girone H sono ben 39 i gol messi a segno (miglior attacco della fascia europea) e solo 6 quelli subiti, frutto di 8 gare vinte ed una pareggiata contro la Grecia. Un rendimento migliore di questo lo ha avuto soltanto la Germania, che nel suo raggruppamento ha vinto tutte le gare e fatto registrare una differenza reti migliore. L'avversario di questo ultimo turno è il Cipro, squadra allenata dall'israeliano Ben Shimon che, causa i soli 10 punti conquistati, ha già detto da tempo addio a qualunque speranza residua di poter accedere alla fase finale della Coppa del Mondo. L'appuntamento con la prima storica qualificazione ai Mondiali, dunque, verrà ancora una volta rinviato per la Nazionale in maglia biancoblu, che alla vigilia dell'inizio del girone preliminare sperava di potersela giocare per il secondo posto e, dunque, di poter disputare i play-off. Invece, oltre alle due vittorie con la modesta rappresentativa di Gibilterra, l'unica vera soddisfazione per Cipro è stata la vittoria contro la più quotata Bosnia-Erzegovina del 31 agosto. Un risultato, fra l'altro, che potrebbe costare veramente caro a Edin Dzeko e compagni per la lotta al secondo posto della graduatoria a favore della Grecia.

LE PROBABILI FORMAZIONI BELGIO CIPRO

In questa occasione, il tecnico di casa Martinez potrebbe schierare un 3-4-2-1 con Courtois in porta, Vermaelen, Alderweireld e Vertonghen in difesa. A centrocampo Meunier e Carrasco dovrebbero alla fine spuntarla sugli esterni, con Witsel e Chadli in posizione centrale. In attacco spazio a De Bruyne e Hazard dietro all'unica punta Mertens, viste anche la probabile assenza di Romelu Lukaku Dall'altra parte Cipro si schiera con un 4-5-1 in cui, davanti a Panagi, giocano in difesa Antoniadis e Dimitriou con Laifis e Katelaris al centro. In mediana spazio a Kastanos insieme a Laban e Artymatas, mentre Kyriagou e Martaça saranno sugli esterni. L'unica punta dovrebbe essere Sotiriou. Davvero tante le frecce a disposizione nell'arco di Martinez, che nonostante l'infortunio di Lukaku ed alcuni indisponibili a centrocampo non avrà problemi a schierare una formazione competitiva. L'unico rammarico per i Diavoli Rossi sarà l'assenza di Radja Nainggolan, uno dei calciatori più forti al mondo nel suo ruolo ma che, in seguito a degli screzi con il nuovo allenatore, ha deciso di lasciare la Nazionale lasciando un vuoto al momento difficile da colmare.

QUOTE E PRONOSTICO

Spiegato il contesto della sfida tra Belgio e Cipro non ci sorprenderà scoprire che la compagine di Martinez è dunque strafavorita, secondo le quote dei bookmakers. La SNAI alla vigilia dell'incontro infatti quota l'1 a 1,11, mentre il segno 2 è stato fissato a 22,00: il pareggio infine è stato dato a 8,75.

