Brasile Cile/ Streaming video e diretta tv: formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Brasile Cile - LaPresse

Brasile Cile, diretta dall’arbitro ecuadoriano Roddy Zambrano, si gioca alle ore 1.30 italiane della notte fra martedì e mercoledì (20.30 locali di martedì) presso lo stadio Allianz Parque di San Paolo, dove dunque il Brasile ospiterà il Cile per la diciottesima e ultima giornata del lunghissimo girone unico sudamericano delle qualificazioni ai Mondiali di Russia 2018. Il Brasile è nettamente primo ed è l’unica squadra già matematicamente qualificata, il Cile invece fa parte del groppone di squadre ancora a caccia di un posto fra le prime quattro per ottenere la qualificazione diretta o almeno il quinto che varrebbe lo spareggio intercontinentale contro la Nuova Zelanda. Attualmente i campioni in carica del Sudamerica sarebbero fra le elette, ma servirà un bel risultato nella difficile trasferta brasiliana per evitare guai, dunque la partita si annuncia molto interessante.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Brasile Cile sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Plus, canale numero 205 della piattaforma satellitare Sky: collegamento a partire dalle ore 1.20 italiane. Sarà di conseguenza disponibile per gli abbonati Sky anche la diretta streaming video, garantita tramite l’applicazione Sky Go. Non solo: visto che in Sudamerica sarà la notte dei verdetti, ci sarà anche Diretta Gol per seguire in contemporanea le immagini salienti di tutte le partite sudamericane.

PROBABILI FORMAZIONI BRASILE CILE

Il Brasile non ha nulla da chiedere da questa partita, ma i verdeoro giocano sempre pere vincere e divertire, a maggior ragione davanti al pubblico di casa. Ecco perché le indiscrezioni della vigilia parlano di un probabile 4-3-3 con un tridente di lusso formato da Willian, Neymar e Gabriel Jesus. A centrocampo il punto di riferimento sarà Casemiro, mentre la difesa sarà molto “italiana” con il romanista Alisson in porta, protetto dalla coppia centrale con l’interista Miranda e l’ex giallorosso Marquinhos, mentre ci sarà molta Juventus sulle fasce, con l’ex Dani Alves a destra e Alex Sandro a sinistra. Vedremo però quali saranno le scelte definitive del c.t. Tite per quella che in fondo per il Brasile è solo un’amichevole di lusso.

Il Cile invece si gioca tutto e di conseguenza non farà calcoli. Il c.t. Pizzi si affiderà alla migliore formazione possibile, che sarà schierata secondo il modulo 4-3-1-2: in attacco il trequartista sarà il ‘mago’ Valdivia, alle spalle della coppia formata da Edu Vargas e naturalmente Alexis Sanchez. Riflettori puntati anche su Vidal, perché l’ex juventino sarà il perno della squadra che ha vinto le ultime due edizioni della Coppa America ma adesso rischia di non andare ai Mondiali. Infine la difesa, con due volti noti al calcio italiano, Isla e Medel: con la sua Nazionale il Pitbull ex Inter gioca infatti difensore centrale nella coppia con Mena davanti al portiere Bravo.

PRONOSTICO E QUOTE

Il fattore campo e la classifica fanno pendere il favore del pronostico dalla parte del Brasile, anche se solamente il Cile ha qualcosa da chiedere alla partita di San Paolo. Infatti, l’agenzia di scommesse sportive Snai quota a 1,70 il segno 1 per la vittoria dei padroni di casa verdeoro, mentre una vittoria degli ospiti cileni (segno 2) è proposta alla quota di 4,75. Infine, il pareggio (segno X) pagherebbe 3,75 volte la posta in palio.

