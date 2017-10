Ecuador Argentina/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Ecuador Argentina, qualificazioni Mondiali 2018 (Foto LaPresse)

Ecuador Argentina sarà diretta dall’arbitro brasiliano Anderson Daronco e va in scena alla 1:30 della mattina italiana di mercoledì 11 ottobre: presso l’Estadio Atahualpa di Quito si gioca l’ultima partita nelle qualificazioni Mondiali 2018 per il girone sudamericano, che come sappiamo è unico. L’Ecuador è già eliminato, ma per l’Argentina questa partita può significare salvezza o baratro: qualificazione diretta o esclusione dal Mondiale, a 90 minuti dal termine è tutto possibile e il destino dell’Albiceleste dipenderà anche da altre partite. Di certo siamo alla vigilia di un eventuale scenario forse senza eguali nella storia del calcio, ancor più della vigilia della Bombonera di qualche giorno fa.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Ecuador Argentina sarà trasmessa in diretta tv sui canali della televisione satellitare a pagamento: appuntamento per tutti gli abbonati su Sky Sport 3, con la possibilità di assistere alla diretta streaming video - senza costi aggiuntivi - attivando l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

IL CONTESTO

Il calcolo per stabilire il destino dell’Argentina è complicatissimo: al momento ci sono più di 200 combinazioni diverse che riguardano la Seleccion di Jorge Sampaoli e le altre a caccia della qualificazione. Volendo semplificare il concetto, possiamo dire che c’è una possibilità di vedere l’Argentina ai playoff anche in caso di sconfitta. Nello specifico, dovrebbero perdere sia il Paraguay (sotto di un punto) che il Perù, ma gli andini dovrebbero subire dalla Colombia un gol di scarto in più rispetto a quelli incassati eventualmente dalla Seleccion in Ecuador; insomma, già così si capisce quanto il quadro sia ingarbugliato. Dunque per l’Argentina resta valido il vecchio adagio: vincere per non preoccuparsi delle altre e provare a strappare la qualificazione diretta ai Mondiali.

PROBABILI FORMAZIONI ECUADOR ARGENTINA

L’Ecuador di Jorge Célico, come detto già fuori dai Mondiali, dovrebbe presentarsi in campo con il 4-2-3-1: davanti al portiere Banguera la coppia centrale di difesa sarà formata da Arboleda e Aimar, mentre sulle corsie agiranno Antonio Valencia, che arretra la sua posizione come fa da anni nel Manchester United, e Cristian Ramirez. Centrocampo con una cerniera che prevede Orejuela e Intriago a fare soprattutto filtro e interdizione, la qualità e la fase offensiva sono demandate alle fasce laterali dove corrono Ibarra e Preciado, il trequartista in posizione centrale sarà Michael Arroyo che gioca a supporto di Ordonez, che appare favorito su Carlos Garcés e al quale verranno chiesti i gol per provare a prendersi una vittoria che, sia pure senza interessi in termini di classifica, sarebbe comunque preziosa.

Davvero difficile capire chi possa giocare nell’Argentina, visti i continui cambi di formazione: Jorge Sampaoli potrebbe comunque affidarsi nuovamente al 4-2-3-1, ma stavolta come prima punta potrebbe tornare titolare Mauro Icardi, con Dybala schierato largo a sinistra in luogo del Papu Gomez e al fianco di Leo Messi, ovviamente riferimento per tutti i compagni. A destra si va verso la conferma di Angel Di Maria; in mezzo al campo mancherà Gago che si è rotto il crociato nella partita contro il Perù (giocando appena 5 minuti), Lucas Biglia e Ever Banega vanno verso un’altra maglia essendo al momento la soluzione migliore. In difesa giocheranno sicuramente Mercado - pretoriano e uomo di fiducia di Sampaoli - e Otamendi, a sinistra sta facendo particolarmente bene Marcos Acuna mentre l’altro centrale difensivo dovrebbe essere ancora una volta Mascherano, con Sergio Romero a difendere i pali.

QUOTE E PRONOSTICO

I pronostici per Ecuador Argentina sono ovviamente da prendere con le molle visto quanto accaduto nelle ultime uscite della Seleccion, ma possiamo comunque indicare quanto previsto dall’agenzia di scommesse Snai, che ci parla di un’Argentina favorita con una quota di 1,43 per il segno 2, mentre la vittoria dell’Ecuador indicata dal segno 1 vale 7,50 e con un eventuale pareggio (segno X) guadagnereste 4,50 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto.

