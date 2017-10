Francia Bielorussia/ Streaming video e diretta tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live

Diretta Francia Bielorussia (LaPresse)

Francia Bielorussia, diretta dall’arbitro Halis Ozkahya è la partita in programma oggi martedì 10 ottobre alle ore 20.45 presso lo State de France valida per il decimo e ultimo turno del girone A per il torneo europeo di qualificazione ai mondiali 2018 di Russia. La Francia di Didier Deschamps, reduce da un secondo posto negli Europei giocati in casa dello scorso anno, è ripartita dalle qualificazioni a Russia 2018 ottenendo buoni risultati. I Bleus, infatti, per effetto dei 20 punti totalizzati in 9 gare, sono al comando del proprio gruppo davanti alla Svezia, che però segue ad una sola lunghezza di distanza e deve giocare nell'ultima partita lo scontro diretto contro l'Olanda.

LA SITUAZIONE

La formazione allenata da Deschamps, con la vittoria sul campo della Bulgaria firmata dallo juventino Matuidi, si è garantita l'accesso minimo ai play-off per volare in Russia, ma non è ancora sufficiente per essere tranquilli. I Bleus, infatti, sono padroni del proprio destino ed attendono in casa nell'ultima gara una Bielorussia già fuori da tutto e i cui 5 punti in classifica sono il segno di un valore assoluto piuttosto basso. La squadra di Igor Kriushenko, infatti, nelle apparizioni totalizzate in questo percorso di qualificazione ha evidenziato difficoltà offensive enormi, riuscendo a mettere a segno soltanto 5 gol su 19 subiti in totale. Solo poche squadre, e dai valori naturalmente più bassi come Kosovo e San Marino, sono riusciti a fare di peggio negli altri raggruppamenti. Fra le attenuanti, c'è da ammettere che il girone A non si è rivelato uno dei più morbidi, soprattutto in presenza di una Svezia sorprendente rispetto alle aspettative comuni. L’idea è che comunque si poteva fare di più: un lavoro di riorganizzazione e di creazione di un progetto deve finalmente prendere il via in Bielorussia se si vuole sfruttare al massimo tutte le potenzialità presenti.

LE PROBABILI FORMAZIONI FRANCIA BIELORUSSIA

Per quanto riguarda le probabili formazioni, la Francia scenderà in campo con un 4-4-2 con Lloris in porta, Kurzawa e Sidibé sugli esterni, Umtiti e Koscielny al centro. A centrocampo Matuidi dovrebbe essere confermato al fianco di Kantè, con Lemar e Coman titolari sulle fasce. In attacco spazio alla coppia Griezmann-Mbappè. Dall'altra parte la Bielorussia gioca con un 4-2-3-1 in cui, davanti a Chernik, troviamo Volodjiko, Politevich, Yanushkevich e Aleksey Rios. In mediana Maevskiy e Dragun giocheranno al centro con Karnitskiy qualche metro più in avanti. Nel tridente, invece, Stasevich, Balanovich e Signevich saranno i titolari. La Francia di Deschamps, dopo alcuni anni di appannamento successivi ai Mondiali del 2006, sembra aver ritrovato tutto il suo prestigio e l'alto valore tecnico che ne hanno sempre contraddistinto la squadra. A disposizione dell'ex tecnico juventino, infatti, c'è una rosa lunga e completa in ogni reparto, che soprattutto in avanti sorprende per talento e completezza.

QUOTE E PRONOSTICO

La Francia sarà una delle favorite alla vittoria finale; non rimane che superare quest'ultimo ostacolo e concludere un buon cammino che, oltre alla sconfitta in Svezia e al pareggio contro il Lussemburgo, è stato privo di sbavature. Le quote e il pronostico dopo tutto arridono ampiamente alla compagine dei galletti il cui successo oggi è stato dato a 1.06: il 2 è stato invece quotato a 30.00 mentre l’X è stato valutato a 12.00.

