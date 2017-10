Gaziantep-Capo d’Orlando/ Streaming video e diretta tv, orario, risultato live (basket, Champions League)

Diretta Gaziantep-Capo d'Orlando: qui il lituano Arnoldas Kulboka, 19 anni, ala dell'Orlandina (LAPRESSE)

Gaziantep-Capo d’Orlando si gioca martedì 10 ottobre 2017 al Kamil Ocak Sport Hall, palla a due alle ore 18:30. Per l’Orlandina si tratta dell’esordio nella fase a gironi di una competizione europea, nella fattispecie la Basketball Champions League che quest’anno vive la sua seconda edizione. Gaziantep e Capo d’Orlando sono inserite nel Gruppo B insieme ai francesi dell’Elan Chalon, i greci del PAOK Salonicco, i lettoni del Ventsplis, gli spagnoli del Tenerife, i lituani del Neptunas Klaipeda e i tedeschi del Riesen Ludwigsburg. Le altre partite della prima giornata sono Neptunas Klaipeda-Elan Chalon (sempre martedì 10 ottobre, ore 19:00), Riesen Ludwigsburg-PAOK (martedì 10, ore 20:00) e Ventsplis-Tenerife (mercoledì 11 ore 20:00). Prossimo turno in programma martedì 17 ottobre: Capo d’Orlando sarà impegnata ancora in trasferta contro l’Elan Chalon.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA PARTITA DI BASKET (CHAMPIONS LEAGUE)

La partita di basket tra Gaziantep e Capo d’Orlando non sarà trasmessa in diretta tv da canali in italiano. Diretta in streaming video sul sito internet www.livebasketball.tv, che offre la possibilità di seguire in tempo reale diverse competizioni tra cui la Champions League; per accedere ai contenuti del portale è necessario sottoscrivere un abbonamento tra quelli proposti. Aggiornamenti live saranno disponibili sul sito ufficiale www.championsleague.basketball, che metterà a disposizione una schermata azione per azione con punteggio e statistiche.

LA SITUAZIONE

Capo d’Orlando sta cercando di prendere le misure ad una stagione inedita per il club, poiché riempita dal doppio fronte campionato-Champions League. La squadra allenata da Gennaro Di Carlo si è qualificata ai gironi della coppa dopo aver superato il terzo turno preliminare, contro i russi dell’Avtodor Saratov. Fatiche che hanno inevitabilmente influito sulle prime due giornate di campionato in cui la Betaland, che in Champions League sarà sponsorizzata SikeliArchivi, ha perso contro Pistoia (57-73 in casa) e Virtus Bologna (88-52). Domenica i ragazzi di coach Di Carlo non sono mai riusciti a restare aggrappati alla partita, anche perché le V nere ci hanno messo del loro sin da subito segnando ben 27 punti nel primo quarto, e rientrando negli spogliatoi per l’intervallo lungo avanti di 18 lunghezze (48-30). Nel terzo periodo, trascinata da un Alessandro Gentile in gran serata, la neopromossa Virtus ha sferrato il colpo decisivo limitando a 4 punti la produzione offensiva di Capo d’Orlando, che ha così dovuto archiviare la sconfitta numero 2 in altrettante giornate di Lega A. Se non altro il debutto in Champions League permette alla squadra siciliana di voltare subito pagina e ricaricare la batteria delle motivazioni. La fase a gironi si comporrà di 14 giornate, al termine delle quali le prime 4 classificate di ciascun gruppo si qualificheranno per le Last 32; quinta e sesta scivoleranno in FIBA Europe Cup, mentre settima ed ottava saranno eliminate. Per la trasferta di Gaziantep, Gennaro Di Carlo può contare sul roster al completo.

