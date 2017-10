Italia Marocco Under 21/ Streaming video e diretta tv: formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Italia Marocco Under 21 (Foto LaPresse)

Italia Marocco Under 21 si gioca alle ore 18:30 di martedì 10 ottobre; teatro della sfida è lo stadio Paolo Mazza di Ferrara, dove la nazionale giovanile prosegue nel suo lungo cammino verso gli Europei 2019. E’ quello il traguardo prefissato per questo gruppo, che però non dovrà giocare le qualificazioni: la fase finale del torneo infatti si disputa proprio in Italia, e dunque in quanto nazione ospitante gli Azzurrini giocheranno soltanto amichevoli da qui all’estate che arriva tra due anni, potendo prepararsi al meglio e senza la pressione di dover fare il risultato senza se e senza ma. Un vantaggio non da poco, che però senza la giusta dose di attenzione potrebbe tramutarsi in un’arma a doppio taglio perchè viene a mancare la tensione nervosa presente invece quando le partite sono una sorta di dentro o fuori.

ITALIA MAROCCO UNDER 21, DIRETTA STREAMING SU RAIPLAY

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Italia Marocco Under 21 sarà trasmessa in diretta tv su Rai Due: come sempre accade per le partite della nostra nazionale l’appuntamento è in chiaro per tutti. Questo significa che, accedendo al sito www.raiplay.it e selezionando il canale di riferimento, la gara del Paolo Mazza si potrà seguire anche in diretta streaming video, e senza costi aggiuntivi, su dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone. Ricordiamo anche l’account Twitter ufficiale della nostra federazione per tutte le informazioni utili: l’indirizzo è @Vivo_Azzurro.

LO STATO DI FORMA

L’Italia Under 21 ha ripreso il suo cammino a settembre, una volta archiviato un Europeo fallimentare per quelle che erano le premesse e per come si è invece concluso: finora la nazionale guidata da Gigi Di Biagio ha giocato tre partite e ne ha vinte due, le ultime che ha disputato. La Spagna a inizio settembre si è dimostrata ancora più forte di noi e ci ha battuto con un netto 3-0; decisamente meglio sono andate le altre due amichevoli disputate dagli Azzurrini. La prima è stata vinta contro la Slovenia con un roboante 4-1; nella prima sfida della tornata di ottobre, lo scorso giovedì, l’Under 21 è invece andata in Ungheria e si è imposta con un ancor più netto 6-2. Dieci i gol segnati, tre quelli subiti: dal punto di vista difensivo c’è ancora da lavorare, ma considerando che il gruppo è nuovo e si deve ancora conoscere i risultati maturati fino a qui sono sicuramente positivi.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA MAROCCO

Gigi Di Biagio dovrebbe cambiare molto rispetto alla scorsa settimana: l’obiettivo è quello di testare i vari giocatori convocati e arrivare, man mano che si avvicinano gli Europei, alla definizione di una formazione tipo che affronti la fase finale del torneo. Per oggi ad esempio potremmo vedere in campo Audero a difendere la porta, con Dickmann e Giuseppe Pezzella sugli esterni mentre in difesa Capradossi si gioca una maglia con Gianluca Mancini, con la possibile conferma di Romagna. Ci sono tanti esterni che possono giocare sulla linea dei centrocampisti o come seconde punte: se in Ungheria Di Biagio aveva dato spazio a Depaoli e Federico Chiesa, oggi potrebbe lanciare dal primo minuto Orsolini e Parigini, senza dimenticarsi di Daniele Verde. Tutti loro possono appunto affiancare una prima punta di ruolo: Cutrone e Favilli sono idealmente in ballottaggio, ma nella realtà dei fatti - e con l’obiettivo di avere maggiore peso specifico nel reparto avanzato - possono anche giocare uno di fianco all’altro, come può avvenire oggi pomeriggio.

QUOTE E SCOMMESSE, PRONOSTICO

Italia favorita per questa partita amichevole: la gara di Ferrara è stata quotata dall'agenzia di scommesse Bet365, che assegna alla nostra Nazionale Under 21 una quota di 1,33 (dovete giocare il segno 1); per il pareggio identificato dal segno X la quota è invece pari a 4,50, mentre per il segno 2 - e dunque la vittoria del Marocco - il guadagno rispetto alla cifra eventualmente messa sul piatto sarà di 7,00 volte.

