Italia Svezia Under 19/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, orario e risultato live

Italia Svezia Under 19, che sarà diretta dall'inglese Robert Madley, si gioca alle ore 18 di martedì 10 ottobre presso lo Stadsparksvallen di Jonkoping; siamo nel girone 9 delle qualificazioni agli Europei di categoria e questa è l'ultima giornata. Entrambe le nazionali sono già qualificate alla fase elite: questa partita, che gli Azzurrini affrontano contro la squadra che ospita il gruppo, servirà semplicemente a definire la prima classificata nel girone.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Italia Svezia Under 19 non sarà trasmessa in diretta tv, e dunque non avrete a disposizione nemmeno una diretta streaming video; le informazioni utili sulla partita e sulle qualificazioni agli Europei Under 19 saranno fornite dal sito ufficiale della UEFA (www.uefa.com) accedendo alla sezione dedicata specificamente a questo torneo.

IL CONTESTO

Sia Italia che Svezia hanno superato le due nazionali avversarie, vale a dire Moldavia ed Estonia; la qualificazione alla fase elite è riservata alle prime due del girone e dunque azzurrini e scandinavi hanno già staccato il pass per il turno successivo di qualificazione. La Svezia al momento ha una differenza reti migliore (+7 contro +5); dunque il calcolo è semplice, chi vince si prende il primo posto mentre il pareggio favorirebbe gli scandinavi. Vincere la partita resta importante per il ranking e, soprattutto e guardando al breve periodo, perchè arrivare prima nel girone potrebbe significare per l'Italia un cammino più morbido sulla strada verso la fase finale degli Europei. Ricordiamo che il girone si gioca in Svezia, secondo una formula che vuole ciascun gruppo ospitato in una sola location.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA SVEZIA

La formazione degli azzurrini, allenati dal Commissario Tecnico Paolo Nicolato, non dovrebbe subire modifiche rispetto alle ultime uscite. Il portiere sarà Plizzari, mentre il muro difensivo a quattro sarà formato da Candela e Tripaldelli sulle fasce e Bettella e Bastoni al centro. Nel centrocampo a tre la fase di smistamento dei palloni sarà appannaggio di Gabbia, Marcucci e Melengoni, che dovranno anche fare da filtro alle incursioni e scorribande avversarie. Infine il tridente d'attacco sarà composto dall'ala destra Capone, dall'ala sinistra Pinamonti della punta centrale Zaniolo. La risposta svedese consisterà nel modulo di gioco 4-4-2, quadrato e difficile da penetrare. Il portiere sarà Ronning, la difesa a quattro vedrà giocare sulle fasce Brorsson e Rafael e al centro Colley e Ahmedhodzic. A centrocampo, sempre sulle bande laterali, saranno presenti Marklund e Titi, mentre i loro dirimpettai in mezzo al campo saranno Svedberg e Bellman. Le due punte di diamante della formazione svedese saranno gli attaccanti centrali Bergqvist ed Edqvist.

