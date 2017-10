Juventus su Netflix/ Docu-serie di quattro puntate per scoprire il "dietro le quinte" dei campioni bianconeri

La Juventus sbarca su Netflix (Foto: LaPresse)

La Juventus sbarca su Netflix: il colosso dell'intrattenimento via internet realizzerà una documenti-serie per raccontare il club bianconero da un punto di vista completamente nuovo. A inizio 2018 verranno lanciate le quattro puntate, di un'ora l'una, che raccontano il mondo Juventus: i giocatori non sono stati seguiti solo in campo, durante le partite e gli allenamenti, ma anche e soprattutto nei momenti più personali. Le riprese a stagione in corso produrranno una sorta di "dietro le quinte" per conoscere più da vicino Massimiliano Allegri e la sua squadra. Netflix, che vanta oltre 104 milioni di iscritti in 190 Paesi del mondo, produrrà la prima docu-serie su una squadra di calcio. A darne l'annuncio è stata la Juventus con un comunicato pubblicato sul suo sito ufficiale. I tifosi hanno subito espresso il loro entusiasmo per un'iniziativa che permetterà loro di conoscere ancora meglio la loro squadra del cuore e di farla conoscere anche agli altri appassionati di calcio.

LA PRIMA SQUADRA DI CALCIO SU NETFLIX

La scelta di puntare sulla Juventus è stata quasi ovvia per Netflix. È stata spiegata da Erik Barmack, vice presidente di International Orginal Series dell'azienda. «Netflix è la casa degli storytelling più appassionanti. E non ci sono tifosi più appassionati di quelli bianconeri. Siamo felici ed eccitati dalla possibilità di avere un accesso unico ed esclusivo ad una delle più importanti squadre del mondo», il commento riportato dal sito ufficiale bianconero. Anche Federico Palomba, Co-Chief Revenue Officer della Juventus ha commentato il progetto che sbarcherà su Netflix nel 2018: «È motivo di orgoglio per Juventus essere la prima società di calcio protagonista di un Netflix Original Documentary. Progetti di questo tipo confermano la nostra vocazione all'innovazione e a essere a tutti gli effetti uno Sport Entertainment brand, ma anche la volontà di raggiungere i fans bianconeri di tutto il mondo».

