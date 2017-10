Olanda Svezia/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Olanda Svezia, qualificazioni Mondiali 2018 (Foto LaPresse)

Olanda Svezia, partita che verrà diretta dall'arbitro russo Sergei Karasev, si gioca all'Amsterdam Arena martedì 10 ottobre, con calcio d'inizio alle ore 20:45; siamo all'ultima giornata del girone A nelle qualificazioni Mondiali 2018, e la partita è decisiva per l'assegnazione del secondo posto e, dunque, l'accesso ai playoff. Tuttavia bisogna differenziare il quadro che attende le due nazionali: per l'Olanda anche solo centrare gli spareggi appare un miraggio, mentre la Svezia può addirittura sperare di qualificarsi direttamente alla fase finale, trovandosi ad un solo punto dalla Francia capolista del girone.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Olanda Svezia non è una delle partite trasmesse in diretta tv dalla televisione satellitare; ci sarà comunque la possibilità di assistere a Diretta Gol che, su Sky Sport 1 e Sky Super Calcio, programma che trasmette reti e azioni salienti da tutti i campi in tempo reale, e che potrà essere seguito anche in diretta streaming video - senza costi aggiuntivi - attivando l'applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

IL CONTESTO

Olanda e Svezia hanno pareggiato all'andata, ma agli orange questo non basta: i tre punti di vantaggio degli scandinavi sono una grande assicurazione per il passaggio del turno. Il primo criterio infatti è la differenza reti complessiva nel girone: la Svezia in questo momento ha +19 contro il +7 dell'Olanda, dunque gli orange sono obbligati a vincere con almeno sette gol di scarto, oppure sei a patto di segnarne almeno 8 (in questo modo supererebbero le reti totali degli avversari). Per quanto riguarda gli scandinavi, la qualificazione diretta è ancora possibile come detto: tuttavia perchè sia così servirebbe un pareggio ad Amsterdam e una sconfitta della Francia in casa contro la Bielorussia (la differenza reti della Svezia è migliore), oppure vittoria della Svezia e pareggio Bleus. Scenario decisamente complicato, anche se i transalpini hanno già pareggiato in casa contro il Lussemburgo.

LE PROBABILI FORMAZIONI OLANDA SVEZIA

Per quanto concerne le probabili formazioni, il tecnico di casa Dick Advocaat schiera un 4-3-3 con Cillessen in porta, Blind e Janmaat sugli esterni, van Dijk e Rekik centrali. In mediana rispuntano Propper e Vilhena, due fra le sorprese delle ultime qualificazioni, insieme al confermato Wijnaldum. In attacco Robben e Babel dovrebbero affiancare Janssen nel tridente offensivo. Dall'altra parte Jan Andersson schiera la Svezia con un 4-4-2, confermando in parte la formazione che ha polverizzato il Lussemburgo nell'ultimo match. Davanti a Olsen, ecco allora Lustig, Granqvist, Lindelof e Augustinsson in difesa, con Claesson, Larsson, Johansson e Forsberg in mediana seguendo lo stesso ordine. In attacco pronti Berg e Guidetti, favorito dal primo minuto su Toivonen.

QUOTE E SCOMMESSE, IL PRONOSTICO

L'Olanda parte favorita, ma come detto la vittoria potrebbe non bastarle: intanto possiamo dire che la Snai quota il segno 1 a 1,75, il segno 2 per l'affermazione della Svezia a 3,90 e il segno X per il pareggio a 4,25 volte la somma messa sul piatto; per quanto riguarda invece i sette gol di scarto, un 7-0 a favore degli orange non è nemmeno quotato singolarmente e va sotto la voce "altro", eventualità da 14,00. Il risultato che maggiormente si avvicina è il 4-0 e vi farebbe guadagnare 30,00 volte la cifra giocata.

