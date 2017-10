Paltrinieri vs Pellegrini/ Lite tremenda sui social per il ‘tecnico dell’anno’ Stefano Morini

Federica Pellegrini, campionessa nuoto - LaPresse

Feroce polemica a distanza fra i due campioni del nuoto italiano, Federica Pellegrini e Gregorio Paltrinieri. I due se le sono date senza esclusione di colpi attraverso i social network, e il tutto è scaturito dopo che per il quarto anno consecutivo, il tecnico Stefano Morini (allenatore di Gregorio), è stato insignito del Premio Castagnetti, ovvero, di coach dell’anno. Il “Moro” ha avuto la meglio su Giunta, allenatore della Pellegrini, e su Minotti, coach del bronzo mondiale Simona Quadarella. Una scelta che non è stata digerita dalla bella Fede, che attraverso i social è esplosa, facendo sapere: «Ho vinto l’unico oro che mi mancava nei 200 stile ai Mondiali di vasca corta ho vinto dopo 6 anni il mio terzo oro nei 200 stile ai Mondiali di Budapest a 29 anni!! 2 medaglie d’oro mondiali nello stesso anno con lo stesso atleta mi dispiace ma quest’anno non le ha vinte nessuno!! Mi dispiace un sacco che questo premio non vada a te Matteo che sei riuscito in quest’impresa e oltretutto hai fatto migliorare di un secondo e mezzo Luca Pizzini. Ora abbiamo la certezza di come funzionano queste votazioni!! Va bene ci sta!! Ma per me e per il tuo gruppo SEI TU L’ALLENATORE DELL’ANNO!! COMPLIMENTI MATTE!».

LA REPLICA E LA CONTRO-REPLICA

Poco dopo è arrivata la replica di Paltrinieri, che intervistato da Melbourne, dove si sta allenando, ha spiegato basito: «Quando poche ore fa ho letto lo sfogo di Federica non ci volevo credere. Le ho trovate parole poco rispettose nei confronti del Moro e di chi ha vinto con lui. Capisco il desiderio di sostenere gli indubbi meriti del proprio tecnico, ma non lo si deve fare screditando il lavoro degli altri. La bravura di un tecnico non va a discapito della bravura dell’altro, non significa che Giunta sia scarso. Nuotiamo tutti nella stessa direzione e questo tipo di puntualizzazioni non dovrebbe esistere. Tanto meno bisognerebbe mettere in dubbio la correttezza della votazione.. Il Moro quest’anno con i suoi atleti ha vinto quattro medaglie mondiali. Punto. Ma di che cosa stiamo a parlare?». Gregorio ha voluto quindi difendere il proprio allenatore, parole che evidentemente non sono state digerite dalla Pellegrini, che ha contro-replicato, tirando in ballo addirittura gli avvocati: «Mancare di rispetto vuol dire insultare... e qualcuno verrà querelato per questo... io non l'ho mai fatto ma ho una mente pensante e LIBERA!!», e ancora: «Certo quando vieni stipendiato di brutto da qualcuno sei obbligato a dire certe cose...». La speranza è che questa dura polemica a distanza possa chiudersi nel migliore dei modi, ovvero, con una stretta di mano, un sorriso, e tante nuove medaglie d’oro. Di certo un periodo non proprio facile per il nuoto, che dopo i dubbi sul doping di Magnini, vive ora un'altra pagina non positiva.

© Riproduzione Riservata.