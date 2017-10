Playoff e qualificati mondiali 2018 / Tante squadre ancora in forse per la Russia

Playoff e qualificati per Russia 2018 (Wikipedia)

I mondiali 2018 che si disputeranno in Russia hanno già le loro squadre qualificate. Ad essere sicure di un posto nel calcio che conta sono già in 17, ossia tutte quelle formazioni che si sono comportate al meglio delle proprie possibilità all'interno dei propri gruppi. La prima della lista è, naturalmente, la Russia in quanto Nazione ospitante. A seguire abbiamo la Germania, la Spagna, il Brasile, la Corea del Sud, l'Islanda, la Serbia, l'Iran, l'Arabia Saudita, il Messico, la Costa Rica, il Giappone, la Nigeria, la Polonia, il Belgio e l'Egitto. Un parco squadre importante per una competizione di altissimo livello che vede qualche sorpresa e tanti volti noti. Chiaramente tra le sorprese possiamo annoverare compagini quali Iran, Arabia Saudita e Islanda: formazioni non avvezze a giocare dei mondiali con grande continuità. Di contro, però, formazioni esperte come Germania e Brasile, tra le più titolate al mondo (assieme agli Azzuri). Il parco squadre, comunque, non si limiterà a queste sole ma sarà aperto a tantissimi altri team in procinto di entrare e scombussolare i piani. Ecco quali sono.

LE SQUADRE IN FORSE

L'incertezza è ampia e nessuno è ancora certo di poter giocare il mondiale in Russia. Vediamo insieme, quindi, quali saranno le papabili per i mondiali che si disputeranno l'anno prossimo, nel 2018. In Africa le squadre ancora in gioco sono 3 ed è probabile che siano Tunisia, Marocco e Senegal ma tutto è ancora da giocare, soprattutto nel gruppo D. L'Asia ha già tanti team all'interno del mondiale ma l'ultimo posto disponibile potrebbe essere preso dalla rediviva Australia, che è riuscita a battere la Siria. Il Nord America ha ancora 1 posto rimanente, che potrebbe essere occupato dagli U.S.A., storica formazione oramai avvezza a giocare a certi livelli. Il Sud America, invece,presenta ancora tre posti disponibili, che potrebbero essere preda di Uruguay, Colombia e Cile, con la clamorosa esclusione dell'Argentina. L'Europa, in ultimo, ha ancora 6 sedie disponibili, di cui Francia e Svizzera praticamente certe (ma non si sa mai). Per gli altri quattro posti sarà una lotta all'ultimo sangue tra Italia, Croazia, Irlanda, Irlanda del Nord, Svezia, Danimarca, Grecia e Portogallo.

LA PROBABILE GRANDE ESCLUSA

Non c'è alcun dubbio che tra le probabili grandi escluse ci sia soprattutto l'Argentina. La formazione albiceleste avrebbe dovuto dominare il suo girone con il capitale umano a sua disposizione, eppure le cose non sono andate affatto così, anzi. L'Argentina ha continuato a vivacchiare di pareggi e poco altro, con prestazioni scialbe che hanno fatto infuriare i tifosi oltre ogni modo. Pensiamo soltanto agli argentini di casa nostra che sono a disposizione del team albiceleste: Mauro Icardi, Paulo Dybala, Gonzalo Higuain. Solo con uno di questi in attacco la nostra Nazionale potrebbe fare davvero il salto di qualità, portandoci ad avere uno dei reparti più forti in circolazione (e non dimentichiamoci lo stato di forma superlativo del laziale Ciro Immobile). E invece gli argentini si sono impantanati in partite senza sbocchi, con stupide discussioni tra prime donne che non hanno fatto altro che minare la serenità dell'ambiente e, alla fine, i risultati stessi. Adesso per loro è davvero dura: sono a paripunti con il Perù ma con una differenza reti peggiore. Difficile immaginare un mondiale senza l'Argentina... eppure è possibilissimo che lo dovremo fare.

