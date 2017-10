Portogallo Italia Under 20/ Streaming video e diretta tv, orario e risultato live (oggi 10 ottobre 2017)

Diretta Portogallo Italia Under 20 - LaPresse

Portogallo Italia Under 20 si gioca oggi pomeriggio alle ore 17.00 italiane a Portimao (saranno le 16.00 locali considerata l’ora di fuso orario) ed è una partita amichevole valida per il cosiddetto Torneo 8 Nazioni, una competizione di notevole importanza per le Nazionali europee a livello di Under 20. L’appuntamento è infatti con il torneo che è erede dello storico 4 Nazioni, con un evidente allargamento delle Nazionali partecipanti. L’Italia Under 20 deve rialzarsi in fretta dalla batosta subita contro l’Inghilterra, un k.o. per 1-5 per di più in casa nostra, a Gorgonzola. Tornare subito in campo può senza dubbio fare bene, serve una reazione sia sul piano dei risultati sia della personalità.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Portogallo Italia Under 20 non sarà trasmessa in diretta tv, a differenza della partita di giovedì scorso contro l’Inghilterra che era andata in onda su su Rai Sport + HD; di conseguenza stavolta non sarà disponibile nemmeno una diretta streaming video del match. Dunque, per avere preziosi aggiornamenti in tempo reale un fondamentale riferimento saranno il sito e i social network ufficiali della nostra Federcalcio, che seguirà con la dovuta attenzione la partita della Nazionale Under 20.

IL PROGRAMMA

Portogallo Italia sarà la terza uscita degli azzurrini del commissario tecnico Federico Guidi in questo Torneo 8 Nazioni: a settembre le cose erano iniziate con il piede giusto perché l’Italia Under 20 aveva travolto con un perentorio 6-1 la Polonia, poi però la partita con l’Inghilterra, che avrebbe potuto essere una rivincita della semifinale mondiale di giugno, si è risolta con la bruttissima sconfitta che ovviamente pone serie domande sul livello di competitività della nostra nuova Under 20 all’inizio di un nuovo ciclo. Adesso naturalmente l’Italia ha 3 punti nella classifica del torneo, frutto appunto di una vittoria e una sconfitta. Il Portogallo a dire il vero non è messo meglio, anzi: ha già giocato tre partite, nelle quali ha raccolto solamente un pareggio per 1-1 contro la Svizzera dopo le due sconfitte di apertura contro Repubblica Ceca (0-3 in casa) e in Olanda (1-0). Per entrambe le Nazionali la partita odierna sarà occasione di riscatto: chi riuscirà a coglierla?

