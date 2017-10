Portogallo Svizzera/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Portogallo Svizzera, qualificazioni Mondiali 2018 (Foto LaPresse)

Portogallo Svizzera, che sarà diretta dal turco Cuneyt Cakir, si gioca alle ore 20:45 di martedì 10 ottobre presso l'Estadio Da Luz di Lisbona: i lusitani non potevano scegliere un'altra location per la partita decisiva nelle qualificazioni Mondiali 2018. Siamo nel girone B: il Portogallo ha tre punti in meno della Svizzera e ha perso la trasferta in casa rossocrocata, ma il primo criterio per la qualificazione in caso di parità di punti è la differenza reti nel girone. Questo significa che in caso di vittoria i campioni d'Europa saranno direttamente alla fase finale dei Mondiali, mentre qualunque altro risultato favorirebbe la Svizzera; sia come sia, la seconda del girone andrebbe sicuramente ai playoff e con ogni probabilità sarebbe testa di serie.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Portogallo Svizzera è un'esclusiva in diretta tv per gli abbonati alla televisione satellitare: appuntamento su Sky Sport 3 o Sky Calcio 1 (codice d'acquisto pay per view 409423); ovviamente ci sarà la possibilità di attivare l'applicazione Sky Go per la diretta streaming video su PC, tablet o smartphone. Ricordiamo anche il programma Diretta Gol - su Sky Sport 1 e Sky Super Calcio - con highlights e azioni salienti in tempo reale da tutti i campi.

IL CONTESTO

I portoghesi, allenati da ormai 3 anni dall'esperto Fernando Santos che li ha condotti fino alla vittoria dell'Europeo in Francia, pagano fino ad ora l'unica sconfitta subita in 9 gare giocate nel girone, ovvero quella all'andata per 2-0 subita a Basilea un anno fa. Il rendimento complessivo, infatti, dati alla mano è da prima in classifica: ben 30 reti realizzate e 4 subiti ne fanno la formazione con la miglior differenza reti del gruppo B, meglio anche degli elvetici al primo posto. L'ultimo risultato in ordine cronologico è il 2-0 rifilato all'Andorra nel primo dei due impegni ravvicinati dei rosso-verdi in questa pausa Nazionali, ovvero quello del 7 ottobre. Ancora a segno Cristiano Ronaldo, capocannoniere insieme a Lewandowski con 15 gol delle qualificazioni, insieme al milanista André Silva, sempre più goleador con la maglia della Nazionale.

La Nazionale di Petkovic, dall'altra parte, è riuscita a sorprendere anche sé stessa in questo cammino verso Russia 2018: 9 gare vinte su 9, 23 gol fatti e solo 5 subiti la rendono l'unica squadra ancora a punteggio pieno delle squadre europee insieme alla Germania. Un risultato importante, che testimonia i grandi progressi compiuti anche da questo gruppo negli ultimi anni, ma che potrebbe rivelarsi insufficiente per il primo posto se non dovesse arrivare almeno un pareggio nell'ultima gara contro il Portogallo. In un girone dai valori tecnici effettivamente bassi, infatti, entrambe le squadre non hanno avuto problemi a vincere tutte le altre gare del proprio calendario, ma alla fine il primo posto è per una sola. Gli elvetici possono permettersi di giocare per due risultati su tre, e anche di perdere per un solo gol di scarto. Facendo un gol, dunque, i bianco-rossi dovrebbero avere chance importanti di chiudere al primo posto, ma l'opzione tattica più opportuna sarà a discrezione di Petkovic.

LE PROBABILI FORMAZIONI PORTOGALLO SVIZZERA

Il tecnico del Portogallo Santos schiera un 4-4-2 con Patricio in porta, Pepe e Neto centrali, Semedo e Eliseu sugli esterni. A centrocampo Quaresma e Martins dovrebbero essere i due titolari, con l'interista Joao Mario e Pereira a giostrare in mezzo al campo. In avanti spazio a CR7 e André Silva. Dall'altra parte Vladimir Petkovic opta per un 4-2-3-1 in cui Sommer sarà fra i pali a difendere la porta della Svizzera, con Moubandje, Djorou, Schar e Lichtsteiner che occuperanno la linea difensiva. A centrocampo l'atalantino Remo Freuler sarà al centro con Granit Xhaka, mentre Fabian Frei sarà avanzato a trequartista a dare un supporto agli attaccanti. Nel settore offensivo Zuber e Shaqiri saranno i due esterni con Haris Seferovic che dovrebbe essere confermato come riferimento offensivo.

QUOTE E SCOMMESSE, IL PRONOSTICO

Partita equilibrata a Lisbona, ma l'agenzia di scommesse SNAI concede i favori del pronostico al Portogallo come del resto ci si aspettava: la quota per il segno 1 vale infatti 1,63, mentre il segno 2 per la vittoria della Svizzera è quotato 5,50. Il segno X che identifica il pareggio vi permetterebbe invece di guadagnare 3,75 volte la somma che avrete eventualmente deciso di mettere sul piatto.

