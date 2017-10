Probabili formazioni/ Brasile Cile: quote, le ultime novità live (Qualificazioni Mondiali 2018)

Alexis Sanchez, attaccante Cile - LaPresse

Ultimo impegno della nazionale brasiliana nelle gare di qualificazioni ai Mondiali del 2018. All’una e trenta di questa notte, in quel di San Paolo, allo stadio Allianz Parque, di scena la sfida fra i padroni di casa del Brasile e gli ospiti del Cile. I verdeoro hanno strappato da tempo il pass per la Russia dopo aver dominato il proprio girone, mentre i cileni, a differenza, si giocheranno proprio contro la selezione carioca il campionato di calcio Mondiale. Andiamo quindi a vedere le probabili formazioni di Brasile-Cile, con uno sguardo anche alle quote per le scommesse.

QUOTE E SCOMMESSE

Le quote fornite dal bookmaker italiano Snai, considerano la nazionale brasiliana come la favorita nella sfida di oggi, visto che la quota per l’1 è la più bassa delle tre, precisamente pari a 1.73. Il successo cileno in trasferta, invece, è il più alto, dato a 4.50. Più probabile il pareggio fra le due formazioni, visto che il segno X è dato a 3.70. Il gol e il nogol pagano rispettivamente 1.67 e 2.05, mentre l’under e l’over sono quotati 1.95 e 1.75.

FORMAZIONI BRASILE: OUT THIAGO SILVA

Situazione molto incerta nel girone del Brasile, visto che la selezione verdeoro è già qualificata da tempo, ma il Cile, vincendo, strapperebbe il pass per la Russia ai danni molto probabilmente dell’Argentina. La selezione di Tite è sotto pressione per favorire appunto il successo avversario ai danni dell’albiceleste, ma per evitare qualsiasi mal-pensiero, scenderà in campo con i titolarissimi, ad eccezione di un paio di cambi. Spazio quindi ad un classico 4-3-3 dove in porta ci sarà Ederson al posto del giallorosso Alisson. Difesa schierata a quattro, con Marquinhos che sostituisce l’infortunato Thiago Silva, affiancato dall’interista Miranda. Sulla destra, spazio a Dani Alves, con Alex Sandro sulla sinistra. A centrocampo, il madrileno Casemiro sarà in cabina di regia come al solito, fiancheggiato da Paulinho a destra con Renato Augusto a sinistra. Infine l’attacco, dove troveremo il trio delle meraviglie formato dalla superstar Neymar, schierato sull’out di sinistra, con Gabriel Jesus al centro, e l’ex Inter Coutinho a destra.

FORMAZIONE CILE: VIDAL SQUALIFICATO

Come dicevamo, il Cile si gioca una partita importante, ma per l’incontro di questa notte con il Brasile il commissario tecnico Juan Antonio Pizzi, dovrà rinunciare ad un elemento basilare come Vidal, squalificato. Dubbi anche sulla presenza di Aranguiz, non al 100%. Ipotizzabile un 4-3-1-2 con Vargas e Sanchez coppia d’attacco, con Valdivia alle loro spalle, schierato nella classica posizione di trequartista. A centrocampo, cabina di regia affidata ai piedi di Silva, con Hernandez interno di destra e Gutierrez sulla fascia mancina. Infine la difesa, dove l’ex juventino Isla agirà sulla corsia di destra, con Beausejour a sinistra, e in mezzo la coppia di centrali formata da Medel e Jara, schierati davanti all’estremo difensore Bravo.

PROBABILI FORMAZIONI BRASILE CILE

BRASILE (4-3-3): Ederson, Dani Alves, Marquinhos, Miranda, Alex Sandro; Paulinho, Casemiro, Renato Augusto; Coutinho, Gabriel Jesús, Neymar. Ct: Tite

A disp: Alisson, Cassio, Willian, Jemerson, Jorge, Firmino, Fred, Fernandinho, Tardelli.

Indisponibile: Thiago Silva

Squalificati: -

CILE (4-3-1-2): Bravo; Isla, Medel, Jara, Beausejour; Hernandez, Silva, Gutierrez; Valdivia; Sanchez, Vargas. Ct: Pizzi

A disp: Cortes, Herrera, Roco, Pulgar, L. Valencia, Paredes, Puch, Rodriguez, Pinilla, Mena, Pavez.

Indisponibile: Aranguiz

Squalificato: Vidal

© Riproduzione Riservata.