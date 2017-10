Probabili formazioni/ Ecuador Argentina: quote, le ultime novità live (Qualificazioni Mondiali 2018)

Lionel Messi, attaccante Argentina - LaPresse

All’1 e 30 di questa notte, in quel di Quito, in Ecuador, la nazionale argentina di Sampaoli e Messi, si giocherà l’ultima partita delle qualificazioni ai Mondiali 2018, l’ultima possibilità di strappare il pass per la Russia. Di fronte ci sarà la nazionale di casa, e la maggiore difficoltà, oltre ai limiti tecnici mostrati dall’albiceleste nelle ultime uscite, sarà giocare ad un’altezza quasi siderale. Lo stadio Olimpico Atahulpa si trova infatti a 2.800 metri di quota, e ciò provoca delle difficoltà a tutte le compagini avversarie. Andiamo quindi a vedere le probabili formazioni di Ecuador-Argentina, con uno sguardo anche alle quote del match.

QUOTE E SCOMMESSE

Secondo l’agenzia di scommesse italiana Snai, l’Argentina è la favorita nella gara di oggi, con il segno 2, il successo albiceleste, dato a 1.43, contro invece la vittoria interna degli ecuadoregni che paga 7.50 volte la puntata. Il pareggio, il segno X, è invece quotato 4.50, considerato quindi poco probabile. Secondo la Snai c’è più possibilità che il match finisca a reti inviolate, visto che il nogol è dato a 1.67, contro il gol che invece è quotato 2.05. Infine, uno sguardo all’Under e all’Over 2.5, rispettivamente a 1.87 e 1.85.

FORMAZIONI ARGENTINA: ICARDI E DYBALA IN PANCA

Il commissario tecnico Jorge Sampaoli dovrebbe attuare qualche modifica rispetto alla sfida contro il Perù della scorsa settimana, terminata a reti bianche, con il risultato di zero a zero. Spazio quindi ad un 4-2-3-1 con Romero come al solito a curare la porta, schierato dietro ad una linea difensiva a quattro formata da Mercado sulla corsia di destra, con Acuna sulla fascia mancina, mentre in mezzo ci sarà la solita coppia di centrali formata da Otamendi e Mascherano. A centrocampo potrebbe vedersi qualche novità: confermato il milanista Biglia, mentre al suo fianco ci dovrebbe essere Enzo Perez e non Banega, come invece era accaduto nella precedente partita. Qualche cambio anche in attacco, con il Papu Gomez che lascia spazio a Eduardo Salvio sulla destra, con Messi nella classica posizione di trequartista, e Di Maria a sinistra. Prima punta, confermato Benedetto. Solo panchina per Dybala e Icardi.

FORMAZIONI ECUADOR: CELICO CONFERMA TUTTI

Non ci dovrebbero essere invece dubbi di formazione in casa Ecuador, con il commissario tecnico Celico che dovrebbe confermare l’undici sceso in campo negli scorsi giorni contro il Cile. Spazio quindi ad un 4-2-3-1 con Ordonez prima punta più avanzata, spalleggiato sulla trequarti da Ibarra a destra con Cevallos in vantaggio su Arroyo e Preciado a sinistra. A centrocampo, linea mediana formata da Orejuela e Intriago, schierati a schermo di una difesa che sarà formata da Arboleda e Aimar coppia di centrali, con Valencia a fare su è giù sulla corsia di destra e Ramirez a sinistra. In porta andrà Banguera.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI ECUADOR-ARGENTINA

ECUADOR (4-2-3-1): Banguera; Valencia, Arboleda, Aimar, Ramirez; Orejuela, Intriago; Ibarra, Cevallos, Preciado; Ordonez. Ct: J.Celico.

A disp: Ortiz, Piedra, Garces, Ibarra, Mina, Arroyo, Lopez, Murillo, Plata, Uchuari, Velasco.

Indisponibili: -

Squalificati: -

ARGENTINA (4-2-3-1): Romero; Mercado, Otamendi, Mascherano, Acuna; Biglia, Perez; Salvio, Messi, Di Maria; Benedetto. Ct: J.Sampaoli.

A disp: Guzman, Marchesin, Casco, Fazio, Pezzella, Paredes, Banega, Gomez, Dybala, Icardi, Rigoni.

Indisponibili: Aguero

Squalificati: -

