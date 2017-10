Probabili formazioni/ Italia Marocco Under 21: quote, le ultime novità live (amichevole)

Probabili formazioni Italia Marocco Under 21 (Foto LaPresse)

Italia Marocco Under 21, che è in programma martedì 10 ottobre alle ore 18:30, si gioca allo stadio Paolo Mazza di Ferrara: una partita amichevole per gli Azzurrini di Gigi Di Biagio che, non dovendo giocare le qualificazioni agli Europei in quanto Paese ospitante, proseguono nel loro lavoro di “formazione” contro una nazionale modesta, avendo ancora una volta l’obiettivo di implementare l’intesa di un gruppo che di fatto ha iniziato a giocare insieme poco tempo fa. Il CT dell’Italia si è trovato senza i ’94 e i ’95 come da regolamento internazionale; ha in mano una rosa nuova, che sta ancora formando e che sarà in costruzione e modifica fino alla primavera del 2019, quando arriveranno le scelte ufficiali per gli Europei. Andiamo allora a vedere come l’Italia Under 21 potrebbe disporsi in campo oggi, analizzando le probabili formazioni di Italia Marocco Under 21.

QUOTE E SCOMMESSE

Italia Under 21 nettamente favorita per questa amichevole di Ferrara: l’agenzia Bet365 ha infatti fornito le quote per la partita e ci dice che il segno 1 per la vittoria degli Azzurrini vale 1,33 contro la quota di 7,00 per l’affermazione del Marocco. Per il pareggio dovete ovviamente giocare il segno X: vi permetterebbe di guadagnare 4,50 volte la somma messa sul piatto.

LE SCELTE DI DI BIAGIO

Gigi Di Biagio vuole giustamente provare a operare il turnover per questa partita: non avendo impegni ufficiali, il CT della nazionale Under 21 fa ruotare i suoi giocatori perchè da qui agli Europei dovrà capire quale formazione-tipo sia la migliore, e soprattutto quali giocatori potranno rientrare nell’elenco dei convocati. Oggi dunque ci aspettiamo una formazione diversa rispetto a quella che ha schiantato l’Ungheria; a cominciare dal portiere, che dovrebbe essere Emil Audero. In difesa i terzini sono pochi, ma potrebbero cambiare entrambi: Dickmann e Giuseppe Pezzella la possibile coppia di esterni, mentre al centro potrebbe essere confermato Romagna che appare il punto di riferimento arretrato di questa nazionale, con al suo fianco Capradossi che sta facendo bene nel Bari in Serie B. Davanti a loro si muove la linea dei centrocampisti: in mezzo dovrebbe tornare titolare Mandragora che è di fatto il capitano del gruppo, insieme a lui attenzione a Pessina che potrebbe trovare spazio dal primo minuto prendendo il posto di Manuel Locatelli. Sulle corsie c’è abbondanza: ipotizziamo Orsolini e Parigini che sono partiti dalla panchina contro l’Ungheria, ma Di Biagio potrebbe anche riproporre Federico Chiesa che, ovviamente, è uno dei leader di questa Italia che ha come obiettivo quello di vincere gli Europei. Davanti la possibilità è quella di vedere il tonnellaggio pesante: spazio allora alla coppia Cutrone-Favilli in questo caso, le soluzioni alternative riguardano maggiormente seconde punte o trequartisti che si possono adattare ad avanzare la loro posizione.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA MAROCCO

ITALIA UNDER 21 (4-4-2): Audero; Dickmann, Capradossi, Romagna, Giu. Pezzella; Parigini, Mandragora, Pessina, Orsolini; Favilli, Cutrone

A disposizione: Scuffet, Del Favero, Adjapong, Calabria, G. Mancini, Varnier, F. Chiesa, Murgia, Locatelli, Verde, Vido, F. Bonazzoli

Allenatore: Luigi Di Biagio

