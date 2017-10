Pronostici Qualificazioni Mondiali 2018/ Quote e scommesse delle partite del girone A, B e H (oggi 10 ottobre)

Pronostici Qualificazioni Mondiali 2018 (LaPresse)

Si accenderanno oggi gli ultimi incontri validi per decimo turno del torneo di qualificazione ai mondiali 2018 di Russia: tre i gironi protagonisti per questa ultima serie di partite, che decideranno come si completerà il prossimo tabellone della competizione mondiale oltre che individuare chi saranno i team che dovranno affrontare il prossimo turno dei play off. Prima di vedere però le quote e scommesse sui vincitori dei match di oggi vediamo che cosa ci propone il calendario. I gironi impegnati stasera saranno A, B e H e per tutti i campi il fischio d’inizio è stato fissato per le ore 20.45: per il primo raggruppamento andranno in scena i match Lussemburgo-Bulgaria, Olanda-Svezia e Francia-Bielorussia; per il secondo gruppo sono previsti gli incontri Ungheria-Far Per, Portogallo-Svizzera e Lettonia-Andorra; per l’ultimo gruppo ecco infine Grecia-Gibilterra, Estonia-Bosnia Erzegovina e Belgio-Cipro. Vediamo ora gruppo per gruppo i pronostici stilati dalla nostra redazione alla vigilia di questo ultimo turno del torneo di qualificazioni ai Mondiali 2018.

PRONOSTICI QUALIFICAZIONI MONDIALI 2018

IL GIRONE A

Partendo dal girone A consideriamo il match tra piccole Lussemburgo e Bulgaria: qui, complice l’assenza di una vera posta in palio, l’esito del match rimane sostanzialmente aperto anche se la formazione ospite ha qualche carta in più da giocarsi e vanta un ruolino di marcia positivo nel confronto. Decisamente più caldo l’incontro tra Olanda e Svezia dato che la compagine svedese si gioca la qualificazione anche diretta ai mondiali, in un duello a distanza con la Francia. Anche qui però il campo potrebbe regalarci tante sorprese: entrambe le formazioni vantano un buon ruolino di marcia in questo torneo oltre che di rose tecnicamente di buona qualità. Non risulta invece affatto incerto l’esito del pronostico del match tra Francia e Bielorussia: i galletti sono favoritissima al successo per rosa, stato di forma e fattore campo, e non dimentichiamo che i ragazzi di Deschamps devono vincere per poter strappare un pass per il tabellone finale dei Mondiali di Russia 2018.

IL GIRONE B

Il big match del girone B è certamente quello tra Svizzera e Portogallo che deciderà chi andrà ai Mondiali senza passare dai play off e chi invece dovrà di nuovo scendere un campo tra circa un mese. Il pronostico della sfida a Lisbona rimane sulla carta molto aperto: se i lusitani hanno dalla loro fattore campo, palmares e giocatori eccellenti come Cristiano Ronaldo, non dobbiamo dimenticare che i rossocrociati sono primi del gruppo con nove vittorie a bilancio e il clamoroso successo per 2-0 contro il Portogallo nel match di andata. Sfida che invece non dorrebbe aver storia è quella tra Ungheria e Fa Oer: benché la graduatoria del gruppo veda le due squadre vicine a un solo punto di distacco, complice anche il fattore campo, la compagine magiara non dovrebbe far fatica a trovare la quarta vittoria in questo torneo. A chiudere il programma del gruppo B vi sarà poi la partita tra Lettonia e Andorra: pochi dubbi nel consegnare la palma di vincitrice alla nazionale baltica, già padrona di casa.

IL GIRONE H

Il programma del gruppo H si aprirà con la partita tra Grecia e Gibilterra a cui chiaramente la formazione di casa approda da favoritissima: per gli ellenici giocano a favore fattore campo, rosa e ambizioni visto che in palio potrebbe esserci un secondo posto in classifica che vale la chance dei play off. Altro match senza storia sarà quello tra Belgio e Cipro: la compagine di Lukaku è già sicura di approdare al tabellone finale della competizione mondiale ma di certo non vorrà chiudere questa esperienza perdendo contro la penultima nazionale in graduatoria. Partita che invece potrebbe regalare qualche emozione in più, almeno secondo il pronostico, è quella tra Estonia e Bosnia: complici i numeri relativi allo stato di forma, va detto che la compagine di Dzeko non dovrebbe fare fatica a superare i padroni di casa a Tallinn, ma ci si aspetta qualche sorpresa da parte della squadra di Martin Reim.

