Ricardo Kakà/ Addio al calcio giocato: voglio diventare allenatore, come ha fatto Zidane

A pochi giorni dall’annuncio del ritiro di Andrea Pirlo, un altro grande calciatore dell’ultima decade annuncia la fine della propria carriera: stiamo parlando precisamente di Ricardo Kakà, attaccante degli Orlando City, con un grande passato nel Milan. A dare la notizia è stato lo stesso brasiliano, che attraverso il quotidiano verdeoro Globoesporte ha ammesso: «Giocare non è più un piacere per me, perché provo un sacco di dolore quando finisco una partita; il corpo rivela tutti i miei 35 anni, non è più come prima». Kakà, classe 1982, ha lasciato l’Europa nel 2014, dopo aver detto addio ai rossoneri e tornato al San Paolo. Dal 2015, invece, è approdato nella Major League Soccer, presso gli Orlando City, dove appunto gioca tutt’ora. Ricardo Kakà è rimasto nel cuore dei tifosi del Milan, e la squadra rossonera è nel cuore dello stesso brasiliano.

SULLE ORME DI ZIDANE

L’ex 22 non perde infatti occasione per complimentarsi con il Diavolo al momento delle vittorie o in occasioni speciali, e lo stesso succede in casa Milan. Kakà dirà addio al calcio giocato, ma non ha intenzione di chiudere definitivamente con il mondo del pallone. Lo stesso brasiliano ha infatti ammesso: «Zidane? Fare quello che ha fatto è stata una buona idea. Fermarsi per un po’, fare corsi per diventare allenatore e partire dalla serie più basse. Vorrei farlo anche io». Il trequartista sudamericano intende quindi intraprendere la carriera da allenatore, seguendo così le orme dell’attuale tecnico del Real Madrid, capace di vincere due Champions League di fila, con maestria, professionalità e soprattutto tanta calma. Ricordiamo che la Major League soccer chiuderà i battenti a fine ottobre, precisamente il 22 prossimo. Kakà lo vedremo quindi in campo contro i Columbus Crew del 15 ottobre, e contro gli Union di Philadelphia la settimana successiva.

