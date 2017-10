Risultati Qualificazioni Mondiali 2018/ Classifica aggiornata e diretta live score. Gironi A, B e H (oggi)

Risultati Qualificazioni Mondiali 2018: la Francia ci prova (LaPresse)

Si giocano oggi le ultime sfide valevoli per il decimo e ultimo turno del torneo europeo di Qualificazioni ai Mondiali 2018 di Russia: ultimi risultati quindi dal campo per conoscere quale sarà il tabellone finale della prossima competizione internazionale e scoprire invece chi saranno le squadre a giocarsi ai prossimi play off l’ultimo pass a disposizione. Saranno ovviamente tre i gironi impegnati questa sera ovvero A, B e H; vediamo quindi cosa propone il calendario per oggi ricordando che su tutti i campi il fischio d’inizio sarà atteso alle ore 20.45. Partendo dal girone A oggi scenderanno in campo Lussemburgo-Bulgaria, Olanda-Svezia e Francia-Bielorussia, mentre per il girone B le partite in programma saranno Ungheria-Far Oer, Portogallo-Svizzera, e Lettonia-Andorra: per il girone H i match saranno invece Grecia Gibilterra, Estonia-Bosnia Erzegovina e Belgio-Cipro.

IL GIRONE A

Per il girone A si attende un decimo turno davvero esplosivo con tante sorprese attese sia in campo come nella classifica del gruppo in questione. Se sulla carta il risultato della partita tra Lussemburgo e Bulgaria appare ininfluente per la graduatoria, molto più importanti saranno gli incontri Francia-Bielorussia e Svezia-Olanda. La classifica infatti vede i galletti in testa ma appena a quota 20 punti, con la nazionale svedese seconda ad appena una lunghezza di distanza: sono invece tre i punti che l’Olanda registra di distacco dalla Svezia. Facendo qualche calcolo. possibile dato che siamo già al decimo turno, possiamo ipotizzare la qualificazione diretta per Svezia e Francia come un pass ai play off per entrambe: chi invece dovrà dire addio ai Mondiali anche in caso di vittoria è la compagine oranje, che registra una differenza reti eccessivamente negativa a confronto per superare in classifica la squadra di Janne Andersson.

IL GIRONE B

Per il girone B invece il vero match che conta per le sorti del raggruppamento in questo decimo turno del torneo è solo quella che si svolgerà stasera a Lisbona tra Portogallo e Svizzera. La graduatoria infatti vede i rossocrociati in testa a 27 punti e i lusitani secondi a quota 24: considerando anche la differenza reti quindi appare evidente che alla nazionale di Cr7 serve solo la vittoria per poter ottenere un pass per il tabellone finale dei Mondiali, mentre basterà il pari o il successo agli svizzeri per essere primi del girone. Fuori dai giochi ormai le altre squadre del gruppo B: appaiono quindi influenti in ottica qualificazione ai risultati degli incontri tra Ungheria e Far Oer e Lettonia e Andorra. Per loro in palio sono l’onore di chiudere con una vittoria questo percorso per Russia 2018.

IL GIRONE H

Situazione appena più mossa invece nel girone H, dove però troviamo il Belgio di Robert Martinez, che approdando a questo ultimo turno con 25 punti è già certo di approdare al tabellone finale dei Mondiali 2018 prescindere da che succederà stasera contro Cipro. La vera bagarre, in classifica come in campo, si accenderà invece per la seconda piazza, che come è noto offre la possibilità di giocarsi ai play off l’ultimo pass a disposizione per il continente europeo. Ora la classifica del girone H vede in seconda posizione la Grecia a quota 16 punti e che sarà impegnata in casa contro Gibilterra, fanalino di coda a 0 punti a bilancio. Lo scontro indiretto sarà quindi tra gli ellenici e la Bosnia Erzegovina di Bazdarevic, terza in classifica ad appena due lunghezze da recuperare sui biancocelesti: la nazionale di Edin Dzeko affronterà questa sera l’Estonia, quarta a 11 punti, a cui non rimane che l’obbiettivo di chiudere il torneo con un successo che vale ben poco.

RISULTATI QUALIFICAZIONI MONDIALI 2018 E CLASSIFICA

GIRONE A

Ore 20.45 Lussenburgo-Bulgaria

Ore 20.45 Olanda-Svezia

Ore 20.45 Francia Bielorussia

CLASSIFICA: Francia 20, Svezia 19, Olanda 16, Bulgaria 12, Bielorussia 5, Lussenburgo 5

GIRONE B

Ore 20.45 Ungheria-Far Oer

Ore 20.45 Portogallo-Svizzera

Ore 20.45 Lettonia-Andorra

CLASSIFICA: Svizzera 27, Portogallo 24, Ungheria 10, Far Oer 9, Lettonia 4, Andorra 4

GIRONE H

Ore 20.45 Grecia Gibilterra

Ore 20.45 Estonia Bosnia

Ore 20.45 Belgio Cipro

CLASSIFICA : Belgio 25, Grecia 16, Bosnia Erzegovina 14, Estonia 11, Cipro 10, Gibilterra 0

