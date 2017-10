UNDER ARMOUR/ Che cos’è il marchio che potrebbe sostituire l’Adidas come sponsor tecnico del Milan

Under Armour, il brand che potrebbe sposare il Milan (Wikipedia)

Aria di grandi cambiamenti in casa Milan. I rossoneri, infatti, non saranno più sponsorizzati dalla nota casa tedesca Adidas che interrompe un rapporto quasi ventennale. Il brand teutonico vestiva l'ex squadra di Silvio Berlusconi ininterrottamente dal 1998; lo aveva fatto anche dal 1978 al 1980 e dal 1990 al 1993. Un brutto distacco quello che ci sarà a giugno, dopo così tanto tempo: distacco che non avrà solo risvolti 'romantici' ma anche (e soprattutto) economici. Lo scoop, rivelato dalla Gazzetta dello Sport, significa all'atto pratico perdere un'entrata di 19,7 milioni all'anno, così come era stato concordato nel quinquennio 2013-2018. Il Milan ha già proposto ad Adidas di rinnovare ancora ma pare che la nota azienda non sia affatto intenzionata a continuare la partnership con i rossoneri. A questo punto si apre la corsa al nuovo sponsor: chi prenderà il suo posto? Le voci sono tante e non sempre affidabili, anche se pare che ci si concentri principalmente su due nomi, uno meno forte e uno decisamente più probabile. Il meno forte è New Balance, mentre il brand con più possibilità è certamente Under Armour.

IL BRAND

Andiamo alla scoperta del brand che sta per impossessarsi del Milan, ossia Under Armour. Questo marchio ha una vita relativamente giovane, dato che è nato nel 1996 da un'idea dell'ex giocatore di football Kevin Plank. L'Under Armour produce principalmente capi d'abbigliamento sportivi e casual, cappelli e soprattutto scarpe da ginnastica adatte a diversi tipi di sport. Tendenzialmente possiamo dire che la sua linea è sobria, quasi austera, e predilige toni scuri come il blu o il nero, oppure il bianco. Tantissimi sportivi oggi vestono Under Armour tra cui ricordiamo il tennista scozzese Andy Murray, ex numero uno del mondo. Neanche a farlo apposta, Murray venne 'strappato' da Under Armour proprio ad Adidas, esattamente lo stesso scenario che potrebbe ripetersi nell'estate 2018, quando Adidas dirà stop alla partnership col Milan. Tra i nomi famosi dello sport ricordiamo anche il giocatore di basket Nba Stephen Curry, attualmente in forza ai Golden State Warriors. L'azienda è nettamente in attivo e vanta la bellezza di 11.000 dipendenti sparsi in tutto il mondo, a sottolineare il suo benessere e la sua grande crescita.

