Video/ Israele Spagna (0-1): highlights e i gol della partita (Qualificazioni Mondiali 2018)

Video Israele Spagna (Lapresse)

La sfida tra Israele e Spagna è terminata da pochissimi minuti sul punteggio di 0 a 1, a decidere la sfida di Gerusalemme ci ha pensato Illarramendi al 76' con un gran tiro di controbalzo dal limite dell'area che ha risolto una gara dominata dalle furie rosse che hanno faticato più del previsto per sbloccare il risultato pur dominando il gioco nel centro del campo. La partita inizia su ritmi piuttosto blandi con gli ospiti concentrati per lo più nel mantenimento del possesso del pallone ma anche con una certa fatica a sfondare negli ultimi venti metri dove i padroni di casa sono riusciti a difendersi con ordine finora. Non succede praticamente nulla fino al 21' quando, sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Pedro ha potuto calciare con forza dal limite dell'area e costringendo Harush ad una complicata respinta coi pugni che è però terminata a Viera che ha scoccato un potente tiro da fuori area che è finito di non molto sopra la traversa. Al 27' ancora Viera il cui tiro da fuori area si è trasformato in un assist per Aduriz che ha tentato un colpo di testa a pallonetto che Harush è riuscito a parare recuperando la posizione molto velocemente. Al 32' ci ha poi provato Sergio Ramos con una potente conclusione che l'estremo difensore di casa è riuscito a deviare oltre la traversa. Al 37' primo tentato da Israele con Hemed il cui debole tiro al volo è stato bloccato a terra senza problemi da Reina. Al 43' è però arrivata la più ghiotta delle occasioni quando Viera ha premiato Pedro in contropiede, l'esterno del Chelsea si è potuto presentare tutto solo davanti a Harush che però ha ipnotizzato l'attaccante riuscendo a respingere il tentativo dello spagnolo. Senza nemmeno un minuto di recupero si è così concluso il primo tempo della sfida tra Israele e Spagna sul punteggio di 0 a 0, speriamo di assistere a qualche emozione nella ripresa.

IL SECONDO TEMPO

Il secondo tempo si apre con un'immediata sostituzione decisa da mister Lopetegui che ha deciso di lasciare negli spogliatoi Sergio Ramos il cui posto è stato preso da Iago Aspas. Le furie rosse proseguono mantenendo il possesso del pallone quasi ininterrottamente ma faticando non poco a creare pericoli concreti negli ultimi venti metri e così al 66' l'allenatore ospite prova un pò cambiare l'inerzia inserendo una mezza-punta come Isco al posto del centravanti Aduriz. Al 76' arriva il minuto che ha deciso le sorti dell'incontro quando, dopo l'ingresso del napoletano Callejon al posto di Pedro, sugli sviluppi di un calcio d'angolo la palla allontanata dalla retroguardia israeliana, è arrivata al limite dell'area a Illarramendi che è riuscito a segnare con un gran tiro di controbalzo che si è infilato imparabilmente sotto l'incrocio dei pali. All'87' i padroni di casa hanno avuto la forza di reagire e di cercare il pareggio con Cohen che ha tentato un tiro a giro dal limite dell'area che è uscito di non molto dal palo lontano della porta di Reina. Dopo tre minuti di recupero si è così concluso questo incontro che ha regalato altri tre punti alla Spagna che ha sofferto più del solito per conquistare la piena posta in palio contro un Israele che ha provato a lottare su ogni pallone fino all'ultimo minuto di gioco.

CLICCA QUI PER IL VIDEO DI ISRAELE SPAGNA (0-1): HIGHLIGHTS E I GOL DELLA PARTITA (QUALIFICAZIONE MONDIALI 2018, da video sky)

© Riproduzione Riservata.