Video/ Triestina Fermana (3-0): highlights e i gol della partita (Serie C 8^ giornata)

Video Triestina Fermana (LaPresse)

L'incontro tra Triestina e Fermana si è conclusa da pochissimi minuti sul punteggio di 3 a 0, a decidere la gara del Nereo Rocco è stato Arma con una doppietta realizzata trasformando un rigore in avvio e con una bella azione personale che ha definito il punteggio finale; tra le due reti dell'attaccante marocchino è stato Mensah a segnare la terza marcatura con un bel colpo di testa in torsione. La gara inizia subito con un un episodio decisivo al 9' quando il direttore di gara ha decretato un calcio di rigore in favore della Triestina: sugli sviluppi del primo calcio d'angolo dell'incontro conquistato grazie ad una bella discesa di Mensah, Comotto ha deviato col braccio la traiettoria del pallone costringendo l'arbitro a concedere la possibilità a Arma di presentarsi dagli undici metri dove il marocchino ha segnato con un preciso tiro di piatto che si è infilato sulla sinistra di Valentini. La reazione degli ospiti è immediata ed arriva al 10' con Da Silva il cui tentativo da fuori area è stato però dissinescato con sicurezza da Boccanera che ha bloccato il tentativo dell'attaccante avversario. Al 18' Bracaletti, dopo una bella combinazione con Pizzul, è riuscito a trovare il fondo e a passare all'indietro per Arma il cui tiro un pò debole è stato respinto da Gennari. Al 29' ci prova ancora la Fermana trascinata da Petrucci il cui potente tiro dalla distanza è stato parato da Boccanera. Al 32' ancora marchigiani in avanti con Misin il cui cross ha trovato al centro dell'area Lupoli che ha tentato un colpo di testa che però è terminato ampiamente sopra la traversa. I padroni di casa riescono a reagire due minuti dopo al 34' con Meduri il cui tentativo rasoterra è terminato di poco a lato dello specchio difeso da Valentini. Al 39' la Fermana ha poi avuto la più nitida delle occasioni per pareggiare quando Misin ha liberato Lupoli davanti a Boccanera che però è riuscito a deviare in corner il tentativo dall'attaccante con una puntuale uscita. Prima della conclusione della prima frazione di gioco, è la Triestina a sfiorare il raddoppio quando, sugli sviluppi di un calcio d'angolo, capitan Aquaro ha tentato un colpo di testa che però è stato respinto dal palo. Dopo un minuto di recupero si è così concluso il primo tempo sul punteggio di 1 a 0.

IL SECONDO TEMPO DEL MATCH

La ripresa si è aperta con un'immediata sostituzione decisa da mister Destro che ha inserito Maurizi al posto dell'evanescente Petrucci. Gli ospiti partono meglio e al 50' sfiorano il pareggio con un bel tiro al volo di Sperotto che Boccanera è riuscito a bloccare a terra centralmente. Al 55' al primo affondo è però la Triestina a trovare il gol grazie ad una bella iniziativa di Bariti che, dopo aver sfondato sulla sinistra, ha fatto partire un preciso cross che Mensah ha deviato in rete con un preciso colpo di testa in torsione che si è infilato nell'angolino basso. Mister Destro è corso immediatamente ai ripari e al 60' ha deciso di effettuare due sostituzioni con le quali ha mandato in campo Sansovini e Cremona al posto di Da Silva e Benassi spostando così decisamente il baricentro in avanti alla caccia di una rete che potrebbe riaprire un incontro che appare già deciso. Al 70' però ci ha pensato ancora Arma a chiudere definitivamente l'incontro con la seconda rete personale segnata: dopo un bel dribbling su Forò, l'attaccante marocchino ha trovato la via del gol con un potente tiro di sinistro che è si è infilato imparabilmente sotto la traversa. Dopo la terza marcatura dei padroni di casa non è successo più nulla se non la classica girandola di sostituzioni fino al 94' quando il triplice fischio finale ha decretato la vittoria della Triestina che riesce così a mettersi alle spalle le quattro gare consecutive senza vittoria. Brutto passo falso invece per i marchigiani che fanno proseguire il momento negativo con questa deludente prova in trasferta.

