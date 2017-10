Atp Shanghai 2017/ Diretta Nadal Donaldson, Federer Schwartzman: streaming video e diretta tv, orario

Diretta Atp Shanghai 2017: esordio per Roger Federer (Foto LaPresse)

Il torneo Atp Shanghai 2017 prosegue nella giornata di mercoledì 11 ottobre: come sempre i match iniziano alle ore 7 del nostro Paese e questa giornata è quella che ci introduce i big, vale a dire le prime teste di serie che, avendo il bye, hanno saltato il primo turno e fanno ora il loro esordio nel torneo. Tra questi anche Rafa Nadal, che vincendo diventerebbe l’avversario di Fabio Fognini agli ottavi, e Roger Federer che non vediamo dal quarto di finale perso agli Us Open. I due possono incrociarsi in finale, e dunque c’è già grande attesa per una sfida potenziale che sarebbe la terza della stagione.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE IL TORNEO

Il torneo Atp Shanghai 2017 è trasmesso in diretta tv su Sky Sport 2 che manderà in onda i match più interessanti della giornata: esclusiva per tutti gli abbonati alla televisione satellitare a pagamento, potrà essere seguito anche in diretta streaming video grazie all’applicazione Sky Go, attivabile senza costi aggiuntivi su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

ECCO I BIG: NADAL E FEDERER IN CAMPO

Dopo la finale agli Australian Open e quella di Miami, Rafa Nadal e Roger Federer potrebbero ritrovarsi in un ennesimo ultimo atto di un torneo; lo spagnolo gioca contro Jared Donaldson non prima delle 12 italiane, due ore più tardi sarà la volta dello svizzero sullo stesso campo, contro Diego Schwartzman. Mettiamo subito in chiaro che entrambi sono ovviamente favoriti; Nadal difende la sua prima posizione mondiale e prova a vincere un Master 1000 che non ha mai messo in bacheca, Federer ha ancora qualcosa da chiedere a una stagione stratosferica. Per entrambi il grande appuntamento di fine anno sarà quello con le Atp Finals, dove la qualificazione è già arrivata; anche qui Rafa proverà la prima vittoria in carriera per quella che è ormai diventata una nemesi, Federer e il Master hanno invece un ottimo rapporto ma da tempo il Re non stringe la corona delle Finals di fine anno tra le sue mani e vuole rimediare.

CI SONO ANCHE ZVEREV E THIEM

Mercoledì a Shanghai sarà anche il turno di Alexander Zverev e Dominic Thiem: gli avversari sono, rispettivamente, Aljaz Bedene e Viktor Troicki. Si tratta dei due giocatori che hanno fatto maggiori passi avanti nell’anno, almeno parlando di giovani in ascesa; di Zverev abbiamo parlato in lungo e in largo, il ventenne tedesco (già qualificato per il Master) avrebbe potuto raggiungere un’altra finale ma a Pechino è stato eliminato appena prima da Nick Kyrgios, che ormai per lui rappresenta una sorta di rebus poco decifrabile. Thiem ha giocato la semifinale di Wimbledon e gli ottavi di Australian Open e Us Open; soprattutto ha vinto l’ottavo titolo Atp (a Rio de Janeiro) e raggiunto le finali di Barcellona e Madrid, entrambe perse contro Nadal che aveva demolito nei quarti di Roma. I due potrebbero rappresentare una nuova grande rivalità, dopo quella tra lo spagnolo e Federer e in generale come post-era dei Big Four; qui a Shanghai potrebbero incrociarsi già ai quarti.

