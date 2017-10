Brescia Ajax/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, orario, risultato live (Champions League)

Diretta Brescia Ajax - LaPresse, imm. repertorio

Brescia Ajax, partita che sarà diretta dall’arbitro bielorusso Volha Tsiareshka, in una terna che comprende anche le guardalinee Alena Karas e Anna Ilyankova va in scena alle ore 20:30 di questa sera, mercoledì 11 ottobre, presso lo stadio Mario Rigamonti di Brescia, giustamente concesso alle ragazze per questa importante partita che è valida per il ritorno dei sedicesimi di finale della Champions League 2017-2018 di calcio femminile, un livello che tra i maschi da queste parti appare fantascientifico. La competizione inizia subito dai turni a eliminazione diretta, non essendo prevista una fase a gironi; di conseguenza siamo già ad un momento da dentro o fuori, con l’Ajax leggermente favorito dalla vittoria per 1-0 dell’andata in Olanda, ma i giochi sono ancora aperti. Naturalmente in caso di vittoria per 1-0 del Brescia si proseguirebbe con tempi supplementari ed eventualmente infine con i calci di rigore.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Brescia Ajax non sarà disponibile in diretta tv, né si potrà seguire una diretta streaming video per questo incontro; tuttavia i tifosi e gli appassionati del calcio femminile potranno accedere al sito www.uefa.com, visitando l’apposita sezione dedicata a questa Champions League e avere così informazioni utili sulle due squadre in campo e sulla partita.

IL CONTESTO

Il Brescia è una delle migliori squadre italiane di calcio femminile negli ultimi anni; campione d’Italia nel 2014 e 2016, ha vinto anche per tre volte la Coppa Italia e per quattro la Supercoppa Italiana. Lo scorso anno si è dovuta arrendere alla Fiorentina in campionato, mentre in Champions League la compagine lombarda nel 2016 ha raggiunto i quarti, un risultato davvero eccellente per le squadre italiane di club in campo femminile. L’allenatore è Gianpietro Piovani, che come calciatore abbiamo visto anche in Serie A ed è fortemente legato al Brescia; ha preso il posto di Milena Bertolini, andata a guidare la nazionale. L’Ajax invece, emanazione del glorioso Ajax maschile a partire dal 2012, ha dovuto vincere un girone preliminare per accedere al tabellone principale di questa Champions League. Si tratta della prima partecipazione ad un grande torneo internazionale per l’Ajax che dunque non ha troppe ambizioni, ma vuole comunque provare a fare più strada possibile.

PROBABILI FORMAZIONI BRESCIA AJAX

L’unico cambio forzato per le due formazioni rispetto alla partita d’andata in Olanda riguarda l’Ajax, perché nel match di settimana scorsa è stata espulsa Marjolijn Van Den Bighelaa. Per quanto riguarda il Brescia, l’allenatore Gianpietro Piovani potrebbe sostanzialmente confermare l’undici titolare già schierato all’andata secondo il modulo 3-5-2. Ricordiamo allora che erano scese in campo Marchitelli in porta, nella linea difensiva a tre Hendrix, Fusetti e Mendes. Un folto centrocampo comprendeva Tomaselli come esterno destro, poi la capitana Girelli, Giugliano, Heroum e sulla fascia sinistra Bergamaschi. Infine il tandem d’attacco del Brescia era stato composto sette giorni fa da Giacinti e Sabatino.

