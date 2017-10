DIRETTA ROMA NAPOLI, QUANDO SI GIOCA?/ Confermato fischio d'inizio alle 20.45: ecco perché (sabato 14 ottobre)

Diretta Roma-Napoli, confermato orario alle 20.30 di sabato

DIRETTA ROMA NAPOLI, A CHE ORA SI GIOCA?

Sabato 14 ottobre 2017 riprenderà il campionato di Serie A dopo la sosta per l’attività delle Nazionali, e ci saranno subito due big match: Juventus-Lazio alle 18 e poi Roma-Napoli. Già, ma a che ora? In realtà da tempo gli orari di anticipi e posticipi del massimo campionato sono stati fissati, ma nelle ultime ore e in particolare nella giornata di martedì 10 si sono rincorse le voci relative ad un possibile anticipo della sfida tra capitolini e partenopei alle ore 18. Questo per gestire al meglio la sicurezza, considerando la tensione che ancora vige tra le due tifoserie dopo i fatti del 2014, quando gli scontri tra tifosi romanisti e napoletani costarono la vita a Ciro Esposito, giovane arrivato per seguire allo stadio Olimpico la finale di Coppa Italia tra gli azzurri e la Fiorentina. E lo stadio Olimpico sarà blindato per l’occasione, nonostante la vendita dei biglietti sia stata vietata ai tifosi del Napoli residenti nella regione Campania. Per questo si era pensato di anticipare la partita.

ATTESI 4000 TIFOSI DEL NAPOLI

E invece molto rumore per nulla, visto che Roma e Napoli giocheranno regolarmente nell’orario preventivato, alle ore 20.30. Questo perché nella prima riunione di pianificazione delle misure di sicurezza in vista dell’incontro al quale hanno partecipato i dirigenti di polizia indicati dal questore della città di Roma, Guido Marino, non sono state evidenziate criticità tali da rendere necessario l’anticipo della partita. Per l’accoglienza dei tifosi partenopei che dovrebbero comunque essere circa 4000, considerando l’alta affluenza dei residenti fuori la regione Campania, è stato approntato come sempre il settore de distinto Nord lato Monte Mario, quello adibito come settore ospiti durante le partite interne della Roma. I controlli scatteranno già nel primo pomeriggio di sabato, ma non ci saranno variazioni di sorta e sarà dunque possibile assistere sabato sera ad una grande sfida, col Napoli lanciato in classifica a caccia dell’ottava vittoria consecutiva ed una Roma che dopo la vittoria di Milano sogna di inserirsi nella lotta-Scudetto.

