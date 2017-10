Errani Kozlova/ Diretta Wta Tianjin 2017, info streaming video e tv: orario e risultato live (tennis, oggi)

Diretta Errani Kozlova, Wta Tianjin 2017 (Foto LaPresse)

Errani Kozlova rappresenta il primo turno al Tianjin Open 2017: torneo Wta che fa pare della categoria International e che vede la nostra Sara Errani fare il ritorno in campo dopo la squalifica per doping di inizio agosto. Il torneo di singolare sarebbe dovuto iniziare lunedì, ma la pioggia ha cancellato l’intero programma di singolare per ben due giorni: così mercoledì la Errani giocherà come terzo match sul campo numero 3 (le partite iniziano alle 5:30 della mattina italiana) contro l’ucraina Kateryna Kozlova, numero 81 del ranking. La bolognese è passata attraverso le qualificazioni e dunque fa il suo ritorno nel main draw di un torneo professionista.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Errani Kozlova non sarà trasmessa in diretta tv: il Tianjin Open 2017 è un’esclusiva della web-tv federale SuperTennis (canale 64 del televisore o 224 del bouquet satellitare di Sky), che però manderà in onda soltanto le ultime fasi di questo torneo e dunque a partire da venerdì 13 ottobre, con la diretta streaming video disponibile senza costi e visitando il sito www.supertennis.tv.

IL RITORNO DI SARA ERRANI

Sara Errani era stata squalificata a inizio agosto come detto: la bolognese era stata trovata positiva al letrozolo in un controllo effettuato all’inizio dell’anno (febbraio). Sospensione lieve perchè è stato accertato che la tennista abbia assunto inconsapevolmente il farmaco (utilizzato dalla madre), ma la Federazione internazionale ha deciso in maniera retroattiva di cancellare tutti i risultati tra febbraio e giugno, ovvero tra il controllo incriminato e la data della nuova negatività. In questo modo la Errani è crollato al numero 280 del ranking Wta e ora dovrà provare a farsi strada nella classifica; intanto ha saltato gli Us Open, ma qui a Tianjin ha fatto vedere di poter ancora essere un fattore riuscendo a passare attraverso le qualificazioni e conquistando il primo turno.

IL TORNEO DI TIANJIN

Il Tianjin Open 2017 ha perso la testa di serie numero 1: sarebbe dovuta essere Caroline Garcia, ma la francese vincitrice di Wuhan e Pechino, appena entrata nella Top 10, ha dato forfait chiedendo invece una wild card a Mosca, che dà più punti e che può rappresentare la possibilità di arrivare clamorosamente alle Wta Finals. Così a sfidare Maria Sharapova (che ha una wild card) sarà Irina-Camelia Begu, entrata nel tabellone come testa di serie numero 9; presente anche Petra Kvitova (se la vede con Lin Zhu al primo turno), mentre in caso di vittoria al primo turno la Errani giocherebbe contro la vincente di Beatriz Haddad Maia-Donna Vekic, attenzione in particolare alla giovane croata che sta facendo buoni risultati in questa seconda parte di 2017.

