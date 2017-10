Fortuna Fiorentina/ Streaming video e diretta tv: formazioni, orario e risultato live (Champions League donne)

Diretta Fortuna Hjorring Fiorentina, calcio femminile (Foto LaPresse)

Fortuna Hjorring Fiorentina sarà diretta dall’arbitro tedesco Bibiana Steinhaus; alle ore 20 di mercoledì 11 ottobre la squadra viola cerca il passaggio del turno nella Champions League femminile 2017-2018, giocando il ritorno dei sedicesimi. La Fiorentina parte in vantaggio: all’andata infatti ha vinto 2-1, e questo significa che per qualificarsi dovrà vincere o pareggiare oppure mantenere la sconfitta entro il gol di scarto, a patto però di segnare almeno due reti (con il 2-1 a favore delle danesi si andrebbe invece ai tempi supplementari e poi, eventualmente, ai calci di rigore).

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Fortuna Hjorring Fiorentina non sarà trasmessa in diretta tv, e non avrete a disposizione nemmeno una diretta streaming video per questa partita; tuttavia ci saranno informazioni utili sulla gara di Champions League femminile attraverso la pagina ufficiale della UEFA (indirizzo www.uefa.com) con le rose delle due squadre e le statistiche delle giocatrici, visitando la sezione riservata al calcio femminile e a questa manifestazione.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA FORTUNA

La Fiorentina di Sauro Fattori dovrebbe essere in campo con una formazione identica a quella vista settimana scorsa: dunque un 3-4-3 con la difesa composta da Linari (in posizione centrale), Tortelli e Bartoli a protezione del portiere svedese Ohrstrom, favorita sulla giovane Francesca Durante che curiosamente ha scelto il numero 2. A centrocampo Vigilucci e capitan Alia Guagni saranno le due laterali, con una cerniera mediana che invece sarà composta da Carissimi e Adami che portano esperienza alla squadra; Ilaria Mauro sarà la punta centrale - all’andata ha timbrato il secondo gol delle viola - con Bonetti e Caccamo che invece agiranno ai suoi lati. Una settimana fa dalla panchina sono poi entrate l’islandese Einarsdottir e Danila Zazzera, che aveva timbrato il primo gol nel campionato della Fiorentina: anche stavolta potrebbero essere i primi cambi di Fattori, ma attenzione anche alla prima punta britannica Ellie Brazil che è stata titolare in Serie A.

Brian Sorensen potrebbe schierare il suo Fortuna Hjorring con il 4-2-3-1 e la conferma delle giocatrici che sono state impegnate a Firenze; alcune giocatrici sono state ammonite, ma inizialmente non dovrebbe essere un problema per il tecnico danese. In porta Maria Christensen; reparto arretrato con Laura Frank e Tamires ad agire sulle corsie, coppia centrale rodata con Gewitz e Damjanovic a protezione del portiere. A centrocampo, come per la Fiorentina ci sarà un duo a fare filtro e impostazione: capitan Janelle Cordia e Holmgaard dovrebbero essere le giocatrici designate, con Signe Bruun - che all’andata ha segnato il gol della speranza - impiegata da trequartista alle spalle della prima punta Frederikke Thorgersen. Sugli esterni, con la possibilità di creare un vero e proprio tridente quando il Fortuna Hjorring sarà in possesso del pallone e spingerà alla ricerca del gol, ci saranno Caroline Rask e Sarah Hansen.

