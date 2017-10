INFORTUNIO EL SHAARAWY / Edema muscolare nell'adduttore sinistro, salta Roma-Napoli

Infortunio Stephan El Shaarawy - La Presse

Chi giocherà in Roma-Napoli al posto dell'infortunato Stephan El Shaarawy? L'attaccante italiano ha dovuto alzare bandiera bianca a causa di un'edema muscolare evidenziato all'interno dell'adduttore destro e rivelato dagli esami strumentali della giornata di oggi. Considerata certa la presenza di Edin Dzeko al centro del tridente di Eusebio Di Francesco e la presenza sulla corsia sinistra di Diego Perotti si deve capire chi sarà schierato a sinistra. Possibile che tornerà tra i convocati Patrik Schick che però non sarà pronto a partire da titolare. Le soluzioni sono quindi due. Puntare sul giovanissimo Cengiz Under che ha giocato fino a questo momento a corrente alternata, oppure avanzare ancora una volta Alessandro Florenzi, come capitato col Milan per l'infortunio di Diego Perotti, e facendo entrare in difesa il brasiliano Bruno Peres. Staremo a vedere cosa accadrà da qui a sabato quando il tecnico ex Sassuolo dovrà prendere una decisione.

EDEMA MUSCOLARE NELL'ADDUTTORE DESTRO

Stephan El Shaarawy è tornato dalla Nazionale senza prendere parte alle gare contro Macedonia e Albania a causa di un infortunio pregresso. Nella giornata di oggi, quando è tornato a Roma, la società giallorossa ha diramato un comunicato ufficiale nel quale ha comunicato le condizioni del calciatore in questione. Questi ha riportato un'edema muscolare nell'adduttore lungo destro. Al momento non sono stati stabiliti i tempi di recupero, ma è stato sottolineato come le condizioni del ragazzo saranno valutate giorno dopo giorno. Di sicuro Stephan El Shaarawy salterà l'importantissima sfida di sabato sera allo Stadio Olimpico dove la Roma ospiterà la capolista il Napoli di Maurizio Sarri. Sicuramente è un problema non da poco per Eusebio Di Francesco che nell'ultimo periodo aveva visto un calciatore di assoluto livello, rigenerato rispetto alle ultime stagioni. Il problema fisico comunque non dovrebbe tenerlo fuori dal campo di gioco ancora a lungo e staremo a vedere quando si potrà considerare completamente recuperato.

