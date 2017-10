Perù-Colombia/ Video, Radamel Falcao parla a Ramos: combine in diretta tv?

Perù-Colombia e i sospetti (LaPresse)

Perù-Colombia è terminata 1-1, grande gioia al triplice fischio da ambo le parti: la selezione di Gareca si giocherà l’accesso a Russia 2018 nello spareggio con la modesta Nuova Zelanda, James Rodriguez e compagni si sono guadagnati l’accesso diretto al Mondiale. Succede tutto nel secondo tempo: vantaggio ospite con il fantasista del Bayern Monaco, ex Real Madrid, al 56’, pari peruviano al 76’ con l’eterno Guerrero. Un risultato che ha permesso alle due selezioni di stappare lo champagne alla luce dei risultati contemporanei del Cile, sconfitto 3-0 dal Brasile, e del Paraguay, clamorosamente ko 0-1 contro il Venezuela fanalino di coda. Un 1-1 però sospetto, con il chiacchiericcio dei minuti finali tra Radamel Falcao e i difensori del Perù, in particolare Ramos, che puzza di accordo a “non infierire”. E le immagini della partita confermano le ipotesi, ancora di più gli ultimi minuti di gioco: le due squadre che attuano un possesso palla sterile e non affondano il colpo alla ricerca della vittoria...

TUTTI FELICI E CONTENTI

Radamel Falcao, capitano dei Cafeteros, non è stato l’unico calciatore della Colombia a complottare con i calciatori del Perù. Molti colombiani sono stati notati a parlare con gli avversari, chiedendo costantemente in panchina il risultato della sfida in corso tra Brasile e Cile, gara terminata 3-0 e che ha visto la compagine guidata dal commissario tecnico Pizzi esclusa a sorpresa dalla rassegna mondiale. Intorno al novantesimo i sospetti hanno trovato conferme nell’atteggiamento delle due squadre, che hanno palesato la volontà di accontentarsi del pareggio, risultato ideale. In caso di vittoria della Colombia, sarebbe stato il Cile e non il Perù ad affrontare i playoff contro la Nuova Zelanda; al contrario, in caso di vittoria del Perù lo spareggio sarebbe toccato alla formazione di Pekerman. Ipotesi non verificate, dato il pareggio per 1-1 allo Estadio Nacional del Perù di Lima che ha inguaiato il Cile di Sanchez e Medel, con la non qualificazione a Russia 2018 che ha indotto il ct Pizzi a rassegnare le dimissioni.

