Qualificazioni Mondiali 2018 / Squadre qualificate e playoff: Argentina e Portogallo ok, Usa a casa

Concluse anche le partite notturne, il quadro delle qualificazioni Mondiali 2018 per quanto riguarda il mese di ottobre è concluso. I verdetti sono tanti e importanti perché solo in Africa non si sono ancora chiusi i gironi, nel resto del mondo restano da giocare solo i playoff. Ricordiamo innanzitutto le squadre qualificate proprio grazie alle partite di ieri: Francia e Portogallo in Europa, Uruguay, Argentina e Colombia in Sudamerica, Panama nel Centro-Nord America per una storica prima volta. Queste vanno ad aggiungersi a Russia (ospitante), Belgio, Germania, Inghilterra, Islanda, Polonia, Serbia, Spagna, Iran, Corea del Sud, Arabia Saudita, Giappone, Costa Rica, Messico, Brasile, Nigeria ed Egitto, per un totale di 23 squadre già sicure di esserci a Russia 2018. Restano in palio 9 posti, facciamo il punto della situazione.

EUROPA VERSO I PLAYOFF

Partiamo dall’Europa, che naturalmente ci riguarda da vicino. Conclusi i gironi, restano ancora da assegnare 4 posti tramite i playoff fra le 8 migliori seconde (esclusa la Slovacchia). Sappiamo che l’Italia sarà testa di serie, al pari di Croazia, Svizzera e Danimarca, che dunque non potremo incontrare; le nostre possibili rivali sono Svezia, Irlanda del Nord, Irlanda e Grecia. Partite d’andata fra il 9 e l’11 novembre, ritorno tra il 12 e il 14. Sapremo tutto martedì 17 ottobre a Zurigo, data e luogo del sorteggio di questi spareggi che stabiliranno le ultime quattro qualificate dalla zona europea.

SUDAMERICA: MESSI OK, PERU’ AI PLAYOFF

In Sudamerica è stata la notte dei verdetti: alla fine Uruguay e Colombia hanno rispettato le previsioni e a loro si è aggiunta l’Argentina, trascinata da una tripletta di Leo Messi nel momento peggiore in assoluto, quando dopo il gol del vantaggio dell’Ecuador sul cielo di Quito volteggiavano i fantasmi di una clamorosa eliminazione. Chi resta a casa è invece il Cile vincitore delle ultime due Coppa America: sconfitti in Brasile, i cileni sono sesti e dunque non possono nemmeno sperare nello spareggio intercontinentale di novembre con la vincitrice dell’Oceania (la Nuova Zelanda), che toccherà al Perù, quinto dopo il pareggio con la Colombia. Per i peruviani è l’occasione d’oro per tornare ai Mondiali, da cui mancano fin da Spagna 1982.

NORDAMERICA: STORICA PANAMA, USA FUORI

Abbiamo già accennato alla storica qualificazione di Panama, alla prima volta mondiale come l’Islanda. Fondamentale la vittoria per 2-1 contro la Costa Rica, già qualificata: in questo modo i panamensi hanno conquistato il terzo posto in classifica nel girone finale a sei, l’ultimo utile per ottenere la qualificazione. Sorride anche l’Honduras, che vincendo per 3-2 contro il Messico ha agguantato il quarto posto che vale i playoff di novembre contro l’Australia, che battendo la Siria (2-1 dopo i tempi supplementari) ha conquistato il quinto posto nella zona asiatica. Choc per gli Usa, che perdendo per 2-1 contro la cenerentola Trinidad e Tobago scivolano al quinto posto e sono già fuori: da Italia 1990 gli americani ci sono sempre stati, per il Soccer a stelle e strisce è un brusco salto nel passato.

